황성빈은 박해민이 될 수 있을까 → 이동욱 감독이 힌트는 줬다. 되면 수십억 FA 효과다 [부산 현장]

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회초 2사 2루. 카스트로의 큼지막한 타구를 잡아내고 있는 LG 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 황성빈이 3루타를 치고 질주하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 수비 약점을 지적 받은 여러 이유 중 하나는 중견수 때문이다.

롯데 주전 중견수 황성빈은 리그 최상급 주루 능력 보유자다. 하지만 수비가 가장 중요한 포지션에서 수비력이 다소 아쉽다는 평가.

이동욱 롯데 신임 감독이 황성빈에게 박해민에 대해 이야기를 해줬다. LG 트윈스 중견수 박해민은 자타공인 리그 최고의 수비력을 자랑한다. 박해민은 수비력과 리더십을 앞세워 1차 FA 60억원, 2차 FA 65억원을 받은 선수다.

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황성빈이 수비력 업그레이드에 성공한다면 롯데는 수십억 FA를 영입하는 효과를 누릴 수 있다.

이동욱 롯데 신임 감독은 31일 부산 롯데호텔에서 열린 공식 취임식에서 '수비'를 강조했다.

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이 감독은 "공격은 팬을 부르고 수비는 승리를 부른다는 말처럼 결국 수비에서 승패가 갈리는 것을 알기에 수비 훈련에 보다 많은 시간을 할애하여 팀 수비의 완성도를 높이고자 한다"고 말했다.

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능력치가 공격력에 치우친 황성빈을 이 감독이 어떻게 활용할지 관심사다.

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이 감독은 "중견수 포지션에 데이터가 가장 떨어지는 게 사실"이라면서도 "황성빈 선수에 대한 구체적인 질문이 많다. 황성빈은 도루왕이다. 여기에 황성빈을 능가할 선수는 없다. 황성빈도 중견수에서 충분히 제 역할을 할 수 있다"고 믿음을 나타냈다.

이 감독은 국가대표 수비코치를 역임하며 박해민이 어떻게 그렇게 최정상급 중견수가 됐는지 유심히 봤다.

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13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 3회초 1타점 3루타를 날린 롯데 황성빈. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회말 1사 1,3루 두산 세베리노 타구를 LG 중견수 박해민이 잡아내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

이 감독은 박해민의 준비 과정을 보고 느낀 점을 황성빈에게 전달했다.

이 감독은 "박해민도 처음부터 수비를 완벽하게 했던 선수는 아니라고 알고 있다. 연습을 통해 분명히 만들어질 수 있다고 본다. 대표팀에서 본 박해민은 훈련이 다 끝나도 혼자 남아서 더 운동했다. 자기 수비 위치에 가서 타자들의 타격 연습에 맞춰 움직이더라. 타격음만 듣고 첫발 스타트를 계속 출발하더라. 연습 타구가 그물망에 맞았는데도 뛰는 모습을 보고 깜짝 놀랐다"고 감탄했다.

훈련 시간과 양도 중요하지만 가장 중요한 점은 '어떻게'와 '꾸준히'였다.

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이 감독은 "선수들마다 구체적이고 체계적인 실행 방법을 부여하려고 생각하고 있다. 습관화 루틴화가 된다면 한 단계 나아진 수비 모습을 볼 수 있을 것"이라고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com