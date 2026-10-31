'눈물 글썽' 통한의 알까기로 역적이 돼버린 김영웅...결코 쉬운 타구가 아니었다

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 수비 실책 저지른 삼성 김영웅. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 김용 기자] 알까기로만 집중 조명이 돼버리니….

삼성 라이온즈는 30일 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 4차전에서 패하며 한국시리즈 진출 티켓 획득 기회를 다음으로 미뤄야 했다. 1차전 패배 후 2, 3차전을 모두 잡아 상승세였다. 이 기세로 4차전까지 잡아 휴식을 취하고 한국시리즈에 올라갔다면 금상첨화였겠지만, KIA는 만만치 않은 팀이었다.

7회초 수비가 아쉬웠다. 1-1 상황서 최형우의 솔로홈런이 터져 앞서나갔다. 상정적일 수 있는 장면이었다. 지난해까지 KIA에서 뛰었고, 1차전 주전으로 나가지 못했던 최형우가 승부처 결정적 홈런을 때려줬다는 건 삼성쪽으로 분위기가 확 기울 수 있다는 걸 의미했다.

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그런데 7회초 사고가 났다. 1사 상황 김도영 등장. 삼성은 전날 마지막 위기서 김도영 상대 등판해 내야 땅볼로 잡아낸 사토시를 올렸다. 기 싸움이었다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 2사 1,3루 삼성 마운드가 사토시에서 이재희로 교체됐다. 마운드가 교체되는 동안 이야기를 나누는 김영웅 이재현 류지혁의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

운명의 장난처럼 김도영이 받아친 공은 또 3루쪽으로 강하게 흘러갔다. 전날 3루수는 전병우, 4차전은 김영웅. 그런데 김영웅이 가랑이 사이로 공을 빠뜨렸다. 일명 알까기. 이 치명적 실책으로 김도영은 2루까지 갔고, 이어 등장한 카스트로가 천금의 동점 적시타를 때려내며 경기 분위기가 요동쳤다. 여기서 정신을 차리지 못한 삼성은 한준수와 하주석에게 연속 적시타를 허용하고 무너졌다. 김영웅은 그라운드에서 눈물을 글썽이기까지 했다.

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김영웅 실책으로 난리가 났다. 너무 중요한 순간, 이 실책으로 삼성이 중요한 결과를 날렸다고 대서특필 됐다. 이는 프로 선수라면 어쩔 수 없이 받아들여야 하는 숙명. 다만 중계 방송사가 지나치게 그 장면을 반복 송출하는 건 너무 잔인하다는 것에 대한 갑론을박이 나왔다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 실책을 범한 김영웅이 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

중요한 건 이 실책이 왜 나왔고, 반복되지 않을 수 있느냐는 점이다. 김영웅은 수비를 못 하는 3루수가 아니다. 정신을 다른 데 팔다 실수를 저질렀을까. 그렇다면 욕을 먹을 수 있다. 그런데 그게 아니었다.

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실책 과정을 보면 타자가 김도영이기에 타구에 힘이 제대로 실렸다. 타자를 바라보던 김영웅의 오른쪽으로 공이 날아왔다. 풋워크가 빨랐던 게 오히려 독이 된 케이스다. 모든 수비의 기본은 공을 자신의 정면으로 오게 한 뒤 안정적으로 처리하는 것이다. 김영웅이 민첩하게 풋워크를 해 몸 가운데서 공을 받으려 했지만, 생각보다 타구 속도가 빨라 대처가 안 된 케이스다. 가만히 서있다 소위 알을 까는 그런 황당 실책은 아니라는 점이다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회 안타를 치고 있는 삼성 김영웅. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

경기를 중계하던 내야 수비 전문 조성환 KBS 해설위원은 이 장면을 보고 "정면 수비가 기본이지만 차라리 미트질로 공을 잡는 시도를 했으면 어땠을까"라며 안타까워했다.

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물론 이 판단도 실력이다. 하지만 발이 느리고 민첩성이 떨어지는 선수라면 시도조차 하지 못할 상황에서 김영웅은 실책을 저질렀다. 경기 결과 때문에 뼈아프지만, 무조건적으로 비난을 들을 그런 쉬운 타구는 아니었다. 이 실수로 김영웅이 더 단단한 선수가 될 수 있다면, 조금은 위안이 될 수 있을 것이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com