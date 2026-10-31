'엄친아'는 역시 뭔가 다르다…부친상 동료에 오타니가 건넸다는 한 마디, "평생 못 잊을 것" 대체 뭐길래

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[스포츠조선 박상경 기자] 역시 야구만 잘 하는 게 아닌 오타니 쇼헤이(LA 다저스)다.

올해를 끝으로 현역 은퇴를 선언한 미겔 로하스가 오타니와의 일화를 공개했다. 로하스는 30일(한국시각) 베네수엘라 출신 언론인 아드리아나 돈기아가 진행하는 스포츠 프로그램 '아블란도 데포르테스'에 출연해 다저스에서 보낸 마지막 시간을 돌아봤다. 이 자리에서 로하스는 오타니와 함께 했던 마지막 3년에 대한 특별함을 드러냈다.

로하스는 오타니와 같은 팀에서 뛰었던 경험에 대한 물음에 "그는 정말 특별한 선수였다. 세계 최고의 선수가 매일 어떻게 살아가는지 가까이에서 볼 수 있었다"며 "하지만 내게 가장 기뻤던 것은 쇼헤이 같은 선수가 어떤 인성을 가졌는지 직접 알 수 있었다는 사실이다. 그가 보여준 커다란 친절은 절대로 잊지 못할 것"이라고 밝혔다.

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로하스는 토론토 블루제이스와 원정 3연전을 치르던 지난 4월을 떠올렸다. 당시 로하스는 토론토전을 40분 앞둔 시점에서 가족의 급한 연락을 받았다. 베네수엘라에 거주하던 아버지가 심근경색으로 병원에 이송됐다는 소식이었다. 당초 선발 출전할 계획이었던 로하스는 급히 빠졌지만, 아버지는 이미 유명을 달리한 뒤였다.

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로하스는 원정 호텔에서 가족들과 연락하며 상황을 정리할 수밖에 없었다. 이런 그에게 오타니가 구단 관계자를 통해 뜻밖의 연락을 했다고. 로하스는 "아버지가 돌아가신 다음 날 여러 가지 일을 처리하기 위해 잠시 호텔에 돌아가 있었다. 그런데 구단 직원을 통해 쇼헤이에게서 전화가 왔다"며 "그가 내게 '오늘 모자에 네 아버지의 이니셜을 적어도 될까'라고 물었다. 정말 놀랐다. 동시에 눈물이 날 정도로 특별한 감정을 느꼈다"고 말했다. 로하스는 "그날은 오타니가 선발 등판하는 날이었다. 중요한 날임에도 나 뿐만 아니라 우리 가족에게까지 마음을 써줬다. 그의 성품과 인간성, 넓은 마음을 보여주는 일이었다"고 덧붙였다.

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오타니는 약속대로 모자 측면에 로하스 아버지의 이름 이니셜인 MR을 새긴 채 등판했다. 이날 오타니는 6이닝 4안타 1실점 호투했지만, 팀이 역전패하면서 승리 투수가 되진 못했다. 아버지를 잃고 슬픔에 잠긴 채 그라운드에 나선 로하스를 응원하기 위해 다른 동료들도 오타니처럼 모자에 이니셜을 새긴 채 토론토전에 나섰다.

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오타니는 승리투수가 되지 못했음에도 로하스가 6회 다이빙 캐치로 블라디미르 게레로 주니어의 타구를 막아낸 걸 먼저 거론했다. 그는 "본인도 물론 힘들겠지만 이렇게 경기장에 나와 뛰고 있고, 멋진 플레이도 있었다"며 "팀 전체가 함께 힘이 돼줄 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

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로하스는 내년부터 다저스에서 육성 업무를 맡는다. 그는 앞서 은퇴 인터뷰에서 동료들에게 감사의 뜻을 전하며 "이 팀에서 보낸 시간이 나를 선수로서뿐 아니라 한 인간으로서도 성장시켰다"고 돌아봤다.

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세계 최고의 선수와 함께했던 3년. 그 가운데 로하스의 마음에 가장 깊이 남은 순간은 홈런이나 월드시리즈 우승이 아닌, 아버지의 이름을 모자에 새겨도 되겠느냐는 동료의 전화 한 통이었다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com