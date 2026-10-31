'전격 ML 도전 선언' 노시환, 307억원 포기한 결정 어떻게 나왔나…"오랫동안 간직해 온 목표"

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 1회말 1사 1,2루 노시환이 선취 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 이종서 기자] "오랫동안 품은 꿈이다."

KBO는 31일 "한화 이글스 구단의 요청에 따라 노시환 선수를 MLB 30개 구단에 포스팅하여 줄 것을 MLB 사무국에 요청했다"고 발표했다. MLB 30개 구단은 MLB 사무국이 포스팅을 고지한 다음날인 오전 8시(미국 동부시간대 기준)부터 30일째 되는 날의 오후 5시까지 노시환과 계약 협상이 가능하다.

노시환은 KBO리그를 대표하는 거포 내야수다. 2019년 신인드래프트 2차 1라운드(전체 3순위)로 한화에 지명된 노시환은 2년 차에 12홈런을 날리며 첫 두 자릿수 홈런을 달성했다.

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2023년 31홈런을 날리면서 2000년대생 최초로 홈런왕에 올랐고, 이후 2년 동안 20개 이상의 홈런을 쳤다.

올 시즌에는 127경기에 출전해 타율 2할8푼3리 29홈런 OPS(장타율+출루율) 0.865로 시즌을 마쳤다.

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올 시즌을 앞두고는 한화와 11년 총액 307억원에 다년 계약을 하며 가치를 인정받았다. 계약의 시작은 2027년부터다. FA 계약과 비FA 다년계약을 통틀어 KBO리그 역대 최장기 계약이자 최대 규모 계약이다.

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KBO리그 간판 타자로 활약한 가운데 메이저리그 도전을 선언했다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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노시환의 에이전시인 UA COMPANY는 '노시환 선수는 오랫동안 품어온 메이저리그 진출의 꿈을 향해 포스팅을 신청했다. 아직 어린 나이에 도전할 수 있는 소중한 기회인 만큼 겸손하고 진지한 자세로 이번 도전에 임하고자 한다'라며 '메이저리그 무대에서 뛰는 것은 노시환 선수가 야구선수로서 오랫동안 간직해 온 목표다. 새로운 환경에서 배우고 경쟁하며 선수로서 한 단계 더 성장하고 싶다는 마음이 이번 결정의 바탕이 됐다. 오랜 꿈에 도전할 기회를 얻었다는 사실에 감사하며 차분히 준비해 나가겠다. 선수의 꿈을 존중하고 기회를 열어주신 한화 이글스 구단에 깊이 감사드린다'고 인사를 전했다.

메이저리그는 내년 시즌 노사협상 문제로 '직장 폐쇄' 이야기까지 나오고 있다. 도전이 마냥 쉽지 만은 않은 상황. 에이전시는 '메이저리그 노사협상과 직장폐쇄 가능성 등 제반 상황을 면밀히 살피고, 한화 이글스 구단과 충분히 의논하며 향후 방향을 신중하게 판단하겠다'고 밝혔다.

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한편, 노시환이 메이저리그 구단과 계약을 체결하게 될 경우 한·미 선수계약협정에 따른 이적료를 한화에 지급해야 한다. 만약 협상 만료일까지 계약에 이르지 못할 경우 포스팅은 종료된다. 노시환은 다음 연도 11월 1일까지 포스팅될 수 없다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com