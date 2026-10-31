'내년 가을에는 꼭 보자' 이창용 등 삼성 젊은 피, 쉴 틈이 없다. 2027시즌 대비 오키나와 마무리캠프 출발

16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 이창용이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

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[스포츠조선 정현석 기자]올시즌 여정을 마친 삼성 라이온즈 젊은 피들이 쉬어갈 틈 없이 곧바로 2027시즌을 향한 담금질에 들어간다.

삼성 라이온즈는 오는 11월 1일부터 일본 오키나와에서 2027시즌을 대비한 마무리 캠프 일정을 전격 시작한다.

선수단은 1일 부산 김해국제공항을 통해 진에어 LJ 705편으로 출국, 캠프지인 오키나와 온나손 아카마 구장에서 강도 높은 훈련에 들어간다. 이번 마무리 캠프는 11월 22일까지 총 21박 22일간 진행된다.

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이번 오키나와 마무리 캠프는 저연차 젊은 선수들을 위주로 구성됐다.

구단은 참가 선수들의 철저한 기본기 강화와 기량 향상에 중점을 두고 훈련을 소화할 예정이다.

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2027 신인 선수들도 이번 마무리 캠프 명단에 이름을 올리며 프로 무대 첫발을 내딛는다. 내야수 김용휘, 김우경, 원상윤, 외야수 서승환 등 2027 신인 4명이 캠프에 조기 합류해 프로 무대 적응과 체질 개선을 위해 땀방울을 흘릴 계획이다.

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2026년 오키나와 마무리캠프 명단

유망주들의 기량 발전을 위한 구단의 적극적인 파견 육성 정책도 이어지고 있다.

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삼성은 지난 29일 유망주 육성 프로그램의 일환으로 선수 및 코칭스태프를 일본 프로야구 요미우리 자이언츠 마무리 캠프에 파견했다.

현재 요미우리 2군 훈련장에서는 내야수 차승준과 투수 김서준, 박석민 타격코치, 조상현 트레이닝코치가 요미우리 선수단과 함께 합동 마무리 훈련을 소화하고 있다. 차승준과 김서준, 박석민 코치는 요미우리 일정을 마친 뒤 오는 11월 13일 오키나와로 이동해 팀 마무리 캠프에 합류하게 된다.

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삼성의 내일을 책임질 젊은 유망주들이 오키나와 아카마 구장에서 새로운 희망을 준비한다.