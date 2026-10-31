사람인지 궁금해 찔러봤는데 드디어 오타니와 한솥밥? 델라크루즈 트레이드 수면 위 떠올랐다

신시내티 레즈 엘리 델라크루즈가 지난 9월 15일(한국시각) LA 다저스전에서 9회말 솔로홈런으를 치고 더그아웃으로 들어와 포효하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 이번 오프시즌 신시내티 레즈 유격수 엘리 델라크루즈 트레이드에 적극 나설 것이라는 전망이 나와 비상한 관심을 끈다.

현재 다저스 유격수는 무키 베츠다. 그는 12년 3억6500만달러 계약이 2032년 시즌이 끝나야 종료되지만, 최근 노쇠화 증세가 뚜렷했다. 결국 다저스는 체력 소모가 큰 유격수에 젊은 선수를 대체해야 하는데, 그 후보가 델라크루즈라는 얘기다.

신시내티 단장을 지낸 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 31일(이하 한국시각) 현지 라디오 매체 'D-Mac and Reiter'와의 인터뷰에서 이번 오프시즌 신시내티가 델라크루즈 트레이드를 진지하게 고려할 것으로 보느냐는 질문에 "물론이다. 이런 트레이드는 레즈와 다저스 양측에 모두 이득이 된다. 다저스는 차세대 슈퍼스타가 될 선수를 고민해야 하는 상황"이라고 밝혔다.

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그러면서 "물론 (다저스 유망주 호스웨이)더파울라가 공격 측면에서 차세대 기둥 역할을 해줄 잠재력은 있다고 본다. 그러나 델라크루즈나 (제임스)우드와 같은 선수들은 더파울라보다 한 단계 높은 수준에 있다"고 덧붙였다.

우드는 워싱턴 내셔널스 외야수로 2030년 말 FA가 된다. 보든은 우드 역시 FA가 가까워질수록 트레이드될 공산이 큰 차세대 슈퍼스타로 본 것이다.

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더파울라는 지난 9월 더블A에서 빅리그로 직행해 타격에서 가능성을 보여준 다저스 최고의 유망주 타자다. 그가 노쇠화하고 있는 다저스 타선의 차세대 스타로 각광받을 수 있지만, 당장은 아니라는 소리다.

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유격수 엘리 델라크루즈가 테오스카 에르난데스의 2루 도루 때 포수의 송구를 받고 있다. AP연합뉴스

다만 신시내티가 델라크루즈를 시장에 내놓았는지, 또는 내놓을 것인지에 대한 뚜렷한 징후는 아직 없다. 그러나 만약 다저스가 공격적인 제안을 내놓는다면 신시내티는 진지하게 논의할 가능성이 높다.

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델라크루즈는 이번 겨울 처음으로 연봉조정 자격이 생기며 2029년 시즌을 마치면 FA가 된다. 델라크루즈의 트레이드가 현실화할 수 있는 시점이 지금부터라는 게 보든의 전망이다.

델라크루즈는 2023년 6월 초 메이저리그에 데뷔해 단번에 팬들을 사로잡았다. 그해 98경기에서 13홈런, 35도루를 마크하며 호타준족 자질을 유감없이 발휘했다. 2024년에는 160경기에 출전해 타율 0.259, 25홈런, 76타점, 105득점, 67도루, OPS 0.809를 올리며 최정상급 타자로 올라섰다.

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작년에는 162경기에 모두 출전해 타율 0.264, 22홈런, 37도루, OPS 0.777로 기세를 이어갔고, 올해는 143경기에서 30홈런, 79타점, 99득점, 30도루, OPS 0.880를 기록하며 한층 묵직한 타격을 과시했다. 지난 6월 초부터 22일 동안 햄스트링 부상으로 빠지지 않았다면 40홈런-40도루도 가능했을지 모른다는 평가도 나왔다.

엘리 델라크루즈는 호타준족을 갖춘 대표적인 신세대 빅리거다. AFP연합뉴스

연봉조정자격을 얻은 만큼 그의 내년 연봉은 올해 80만달러에서 몇 배가 뛸지 가늠하기 어렵다. 보통 이런 선수의 경우 빅마켓 구단이라면 연장계약 논의가 필수적이다. 그러나 신시내티는 메이저리그를 대표하는 스몰마켓 구단이다. 델라크루즈에 연장계약 논의 계획이 있다는 징후는 없다.

다만 델라크루즈는 메이저리그 두 시즌을 마친 뒤 2025년 초 신시내티로부터 구단 역사상 최대 규모의 계약을 제안받았으나 받아들이지 않았다. 파격적인 조건을 거부한 이유는 밝혀지지 않았지만, 성장 가능성에 대한 확신과 에이전트 스캇 보라스 때문인 것으로 보인다.

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그 뒤로 신시내티가 연장계약을 주저하고 있다고 보면 된다.

이에 대해 현지 매체 다저스네이션은 '그는 연봉조정 첫 해를 맞아 계약 연장이 이뤄지지 않더라도 최소 2년은 더 팀에 머물 것이 확실시된다. 신시내티는 그 이후 트레이드를 고려할 것'이라며 '하지만 시간이 흐를수록 계약 연장 논의는 진척을 보이지 않고 있고, 이에 따라 그의 미래는 신시내티에서 점점 멀어지고 있다'고 전했다.

2023년 8월 24일(한국시각) 에인절스타디움에서 열린 LA 에인절스와 신시내티 레즈의 더블헤더 2차전서 오타니 쇼헤이가 5회 2루타를 치고 나가자 신시내티 유격수 엘리 데라크루즈가 손가락으로 팔을 찌르고 있다. 그는 당시 "진짜 사람인지 궁금했다"고 밝혔다. 사진=MLB.TV 캡처

만약 델라크루즈가 지금 당장이 아니라도 언젠가 다저스 유니폼을 입게 된다면 특별한 인연이 있는 오타니 쇼헤이와 드디어 팀을 이룬다.

델라크루즈는 오타니를 흠모하는 선수로 유명하다. 오타니가 LA 에인절스 시절인 2023년 8월 에인절스타디움에서 열린 신시내티전에서 5회말 2루타를 치고 나가자 델라크루즈가 다가가 손가락으로 그의 팔을 찌르는 장면이 중계 카메라에 잡혀 화제를 모은 적이 있다. 당시 그는 "진짜 사람인지 궁금했다"고 밝혔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com