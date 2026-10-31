KIA 슈퍼스타 '오피셜' 선언, 왜 팬들에게 뱉은 말 주워 담았나…"너무 얇아요, 목 따뜻하게 하세요!"

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "유니폼이 너무 얇은 옷이기도 하고, 요즘 진짜 패딩을 입어야 될 날씨인데…."

KIA 타이거즈 슈퍼스타 김도영이 팬들에게 '드레스코드 종료' 선언을 했다. 왜일까.

KIA는 LG 트윈스와 준플레이오프부터 팬들에게 드레스코드를 빨간색으로 맞춰 달라는 공지를 했다. 포스트시즌 초반에는 팬들이 공지를 잘 인지하지 못하기도 했고, 드레스코드에 크게 연연하지 않는 분위기였다.

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김도영은 그런 팬들에게 "드레스코드를 맞춰 달라"고 애교 섞인 당부를 남겼다.

슈퍼스타의 한마디에 KIA 팬들은 경기장에 빨간색으로 무장하고 찾아오기 시작했다. 빨간색 유니폼은 기분, 빨간색 구단 점퍼를 착용한 이들도 많았다. 빨간색 유니폼을 구하지 못하는 팬들은 어떻게든 집에 있는 빨간색 옷을 찾아서 입었다. 지난달 29일 삼성 라이온즈와 플레이오프 3차전이 열린 광주기아챔피언스필드 관중석에는 빨간색 양털 점프수트를 맞춰 입은 어린 딸과 엄마도 보였다. 새삼 김도영의 영향력을 확인한 순간이었다.

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그러나 김도영은 뱉은 말을 주워 담기로 결심했다. 11월이 다가오면서 날씨가 너무 쌀쌀해졌기 때문. 유니폼 안에 긴 옷을 입어도 춥다. 특히 야간 경기는 패딩을 입어야 할 정도로 추운데 드레스코드 때문에 얇은 유니폼만 입고 팬들이 응원할까 걱정되기 시작한 것이다.

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김도영은 지난달 30일 삼성과 플레이오프 4차전 4대2 승리 이후 "확실히 날이 추워지니까 그런 말을 못 하겠다. 유니폼은 사실 너무 얇은 옷이고, 요즘 진짜 패딩을 입어야 하는 날씨인데 내가 유니폼을 입으시라고 말하기도 그렇다. 따뜻하게 입고 오시고, 목을 따뜻하게 해야 한다. 그래야 또 크게 응원해 주실 수 있으니까 따뜻하게 입고 와달라"고 당부했다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 김도영이 우월 역전 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회말 김도영이 우월 역전 솔로홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

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KIA는 3차전까지 1승2패로 몰려 탈락 위기에 놓였다가 기사회생했다. 이범호 KIA 감독은 테이블세터가 너무 출루율이 떨어지자 4차전에 김도영을 2번타자로 기용하는 강수를 던졌는데, 5타수 2안타 2득점 활약으로 임무를 완수했다.

삼성은 3차전 6대4 승리 이후 한국시리즈 진출을 확신하는 분위기였다. 2승1패 우위를 먼저 점하기도 했고, 9회말 2사 1, 2루에서 김도영이 삼성 사토시의 공 하나에 3루수 땅볼에 그쳐 경기가 끝났기 때문.

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김도영은 "일단 나한테 주자가 계속 없었다. 나는 출루해서 뒤에 연결시키는 것밖에 생각하지 않았다. 3차전 타석에서도 그런 마음이었다. (9회에) 내가 나갔다면 카스트로가 무조건 칠 거라고 생각해서 조금 더 짧은 걸 생각하다 보니 그런 타구가 나왔던 것 같다"고 되돌아봤다.

박진만 삼성 감독은 3차전을 마치고 "김도영을 잡는 순간 우리의 기세가 더 올라갈 수 있겠다 생각했다"고 했지만, KIA는 2승2패 균형을 맞추며 기어코 5차전으로 시리즈를 끌고 갔다. 그 중심에는 또 김도영이 있었다.

김도영은 이에 "인터뷰를 보진 못했지만, 그런 인터뷰는 지금까지 많이 들어와서 별생각은 없다. 나도 이제 몇 번 실패를 겪다 보니까 어떤 걸 해야 하는지 너무나 잘 안다. 인터뷰를 만약 들었다고 해서 바뀔 것은 없었을 것 같다. 똑같이 했을 것"이라고 덤덤하게 말했다.

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삼성이 까다로운 상대인만큼 KIA 팬들이 따뜻하게 옷을 잘 챙겨 입고 뜨거운 응원을 계속해서 보내주길 바랐다.

김도영은 "삼성은 정말 쉴 타선이 없고, 선발도 이닝을 잘 끌고 가는 투수들이 있어 2위를 했다고 생각한다. 정말 어려운 상대다. 5차전까지 온 것만으로도 뿌듯하지만, 5차전까지 온 만큼 이겨야 한다고 생각한다"고 각오를 다졌다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

김민경기자 rina1130@sportschosun.com