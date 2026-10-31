왜 KIA 대투수 등판하면 손해인가, 끝까지 수납해야 한다…우승 에이스의 귀환 드라마니까

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 김민경 기자] "지금 양현종의 컨디션은 오래 쉬어서 굉장히 좋다."

KIA 타이거즈가 올해 포스트시즌에서 좋은 성적을 낼수록 조명받는 선수가 있다. '대투수' 양현종이다. KIA가 승승장구하는 동안 단 한번도 마운드에 서지 못했다. 이런저런 사정이 겹쳤다.

KIA는 제임스 네일-아담 올러-시라카와 케이쇼-양현종 순서로 포스트시즌 4선발을 확정했다. 그런데 LG 트윈스와 준플레이오프에서 3전 전승으로 시리즈를 끝냈다. 4차전 등판을 준비하던 양현종은 아쉬움을 삼켜야 했다. 내심 올 시즌을 끝으로 문을 닫는 잠실야구장에서 마지막 등판을 기대했지만, 이뤄지지 않자 잠실 마운드 흙을 따로 챙기는 것으로 만족했다.

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삼성 라이온즈와 플레이오프에서도 양현종이 마운드에 오를 기회가 좀처럼 찾아오지 않고 있다. 1차전에서 네일이 헤드샷으로 57구만 던진 채 퇴장한 게 큰 변수였다. 게다가 올러와 시라카와까지 선발들이 줄줄이 흔들려 시리즈 1승2패로 몰렸다. 탈락 위기에서 4차전에 1선발 네일을 쓰지 않을 수는 없었다.

이범호 KIA 감독은 "(양)현종이에게도 이야기했고, 현종이도 팀이 이기는 게 첫 번째라고 했다. 감사하게 생각한다. 가장 중요한 것은 우리가 이기는 경기를 하는 것이다. 오늘 이기지 못하면 내일이 없다. 어떻게든 최선을 다해 이기는 경기를 하겠다. 그러려면 네일이 등판하는 게 맞다"고 설명했다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 경기 종료 후 KIA 양현종이 잠실구장 마운드 흙을 담고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

23일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기. 양현종이 경기를 지켜보고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.23/

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네일은 5이닝 1실점 역투를 펼치며 감독의 기대에 부응했다. 양현종은 네일이 5회 이전에 무너질 경우 등판할 준비를 하고 있었는데, 무산됐다. KIA는 4대2로 역전승해 기사회생했다.

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KIA는 1일 대구에서 삼성과 플레이오프 5차전을 치른다. 5차전 선발투수는 올러다. 네일을 4차전에 먼저 내보낸 것과 같은 논리다.

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이 감독은 "현종이는 5차전에서 뒤에 대기시킬 것이다. 모든 선수가 다 준비해야 하는 상황"이라고 설명했다.

이렇게 된 이상 KIA는 양현종을 플레이오프까지 아예 마운드에 올리지 않는 게 베스트다. 양현종이 등판한다는 것은 곧 올러가 5회 이전에 무너지는 위기라는 뜻이기 때문.

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KIA가 한국시리즈에 진출하면 다음 달 3일 수원에서 KT 위즈와 1차전을 치른다. 양현종까지 플레이오프 5차전에 쓰면, 시라카와가 나흘만 쉬고 1차전 등판을 준비할 수밖에 없다.

양현종의 구위가 아무리 전성기 때보다 떨어진다 해도 3주 가까이 푹 쉰 상태다. 양현종은 2009, 2017, 2024년 3차례 KIA의 한국시리즈 우승을 이끈 에이스답게 큰 경기 경험도 풍부하다. 한국시리즈에 오른다면 네일과 올러 모두 불가능한 상황에서는 1차전 선발투수로 시라카와보다 양현종이 나을 수 있다.

5차전에 양현종까지 쓴다면, 이미 전력을 다 소진한 상태라 한국시리즈에 오른다고 해도 KT에 일방적으로 밀릴 수도 있다. 양현종을 플레이오프까지 아낄 수만 있다면 아끼는 게 멀리 보면 최선이다. 양현종이 한국시리즈 1차전에 처음 등판하는 것만으로도 KIA 팬들에게는 낭만이다.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 양현종이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

김민경기자 rina1130@sportschosun.com