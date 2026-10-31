"아버지 돌아가셨는데, 오타니에게 전화가 왔다" 이게 1조짜리 선수 인성

미겔 로하스(왼쪽)와 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"나는 오타니라는 사람이 어떤 인성을 갖고 있는지 알게 된 게 가장 좋았다."

최근 현역에서 은퇴한 전 LA 다저스 미겔 로하스가 오타니 쇼헤이의 인간적인 면모에 대해 이야기 했다.

2014년 다저스에서 빅리그에 데뷔한 로하스는 이후 마이애미 말린스를 거쳐 2023년 다시 다저스로 컴백했다. 커리어 후반기를 다저스에서 보낸 그는 내야 멀티 요원으로 대활약을 펼치면서 다저스의 연속 우승도 함께 했다.

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로하스는 1년전부터 미리 '예고 은퇴'를 선언한 상태였고, 2026시즌이 끝난 후 다시 한번 현역 은퇴를 공식화했다. 다저스 소속 한국인 빅리거 김혜성에게도 은퇴 직전까지 내야 수비 노하우를 알려주는 등 가까운 관계를 유지해온 친근한 이미지를 가진 선수였다.

30일(이하 한국시각) 로하스는 베네수엘라 프로그램과의 인터뷰에서 오타니에 대해 언급했다. 그는 '그렇게 절대적인 스타와 함께 뛰는 기분이 어땠나'라는 질문에 "그는 정말 특별했다. 하지만 더 좋았던 것은, 쇼헤이만큼 뛰어난 선수가 어떤 인성을 가지고 있는지 알게 된 점"이라고 이야기했다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

미겔 로하스. UPI연합뉴스

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로하스는 "그가 가진 따뜻한 마음을 절대 잊을 수 없다"며 아버지가 세상을 떠난 이후 오타니가 보여준 행동에 대해 이야기했다. 로하스는 올 시즌 초반이었던 4월에 갑작스럽게 아버지가 세상을 떠나면서 소중한 가족을 잃었다.

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로하스는 "당시 나는 토론토 원정 경기 중이었는데, 아버지가 돌아가신 다음날 여러 처리할 일들이 있어서 잠시 호텔로 돌아갔다. 그랬더니 구단 직원을 통해 쇼헤이에게서 전화가 왔다. 그는 그날 선발 투수로 등판할 예정이었는데, 내게 '내 모자에 네 아버지 이니셜을 써도 될까?'라고 부탁해왔다"면서 "정말 놀랐고 동시에 눈물이 날 정도로 특별한 감정이 들었다. 세계 최고의 선수가 자신의 등판일에 나뿐만 아니라 우리 가족에게도 마음을 써줬다. 정말 대단한 사람이라고 생각했다. 그의 인품과 인간성, 그리고 관대함을 볼 수 있었다"고 고마움을 전했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com