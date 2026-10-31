'인생 끝났네' 2430억 야구 스타, 미성년자 성범죄 사면 → 유죄 뒤집혔다!

완더 프랑코. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]완더 프랑코가 다시 유죄 판결을 받았다. 야구 커리어는 이미 끝난 것으로 보이고, 인생 전체가 수렁 속에 빠졌다.

탬파베이 레이스 소속이었던 메이저리거 프랑코는 지난 10월 30일(이하 한국시각) 도미니카공화국 법원으로부터 항소심에서 유죄 판결을 받고, 3년의 집행유예를 선고받았다.

프랑코의 변호사는 '탬파베이타임즈'와의 인터뷰에서 "대법원에 곧장 항소할 것이다. 이 과정에는 수년이 걸릴 수도 있다"고 입장을 밝혔다.

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미성년자 의제강간 혐의를 받기 전까지, 프랑코는 메이저리그의 스타 선수였다. 도미니카공화국 출신의 2001년생 유격수인 그는 아마추어 시절부터 모든 툴을 두루 갖춘 공수주 겸장 대형 자원으로 평가받았다. 체구가 아주 큰 편이 아닌데도 중장거리형 타자인데다 강한 어깨와 수비력, 주력까지 갖춘만큼 메이저리그의 떠오르는 스타였다.

탬파베이도 그를 차기 팀의 간판으로 인정하며 데뷔 시즌이었던 2021년말 11년 1억8200만달러(약 2430억원)라는 초장기 대형 계약을 체결하며 프랑코를 붙잡는데 성공했다.

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그러나, 유망주 시절부터 워크에식 태도 논란이 있었던 그가 결국 사고를 치고 말았다. 프랑코는 21세였던 2022년 12월부터 2023년 2월까지 당시 14세였던 소녀와 성관계를 맺었다는 사실이 밝혀졌다.

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해당 소녀와 사귀는 사이라고 범죄 혐의를 부인했지만, 미성년자 의제강간 혐의로 검찰 수사를 받았고 이후 우여곡절 끝에 법정 싸움이 시작됐다. 그 과정에서 프랑코가 해당 소녀의 어머니에게 매달 돈을 보내고, 학교에 가는 것을 막고 자택에 가두는 등 그루밍 범죄 정황까지 드러나며 언론마저 경악했다.

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그는 지난 5월 미성년자에 대한 성적 및 심리적 학대 혐의로 인한 두번째 유죄 판결을 받았다. 하지만 사면으로 처벌은 면했다. 당시 재판부가 '프랑코 역시 소녀의 어머니로부터 금전적 갈취와 협박을 받았다'며 어머니에게 징역 10년을 선고하고, 프랑코에게는 유죄를 인정하되 처벌을 면하는 사면을 선고했다.

이후 양측 모두 항소했다. 프랑코 측은 "재판 과정에서 제시된 증거가 유죄 판결을 내리기에 불충분하다"고 주장했고, 검찰은 사면 판결에 의의를 제기하며 5년 징역형을 구형했다. 그러나 항소심에서도 다시 유죄 판결을 받고 말았다.

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결국 대법원까지 가게 되면서 프랑코는 최대 수년간 더 발이 묶일 것으로 보인다. 또 혐의와 처벌이 최정 확정되더라도, 메이저리그 사무국에 프랑코에게 징계 또는 출장 정지 처분을 내릴 것으로 보인다.

그는 2024년 7월 기소된 이후 탬파베이로부터 급여 지급도 중지됐으며 11년의 전체 계약 중 1억4900만달러의 미지급금이 있다. 그가 또 항소를 하더라도 대법원에서 완전한 무죄 판결을 받기는 쉽지 않아 보인다. 야구 커리어는 물론 앞으로의 인생도 단단히 꼬였다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com