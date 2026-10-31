'모두가 놀란 노시환 ML 포스팅 신청' 해외 언론도 깜짝 "한국 국대 거포가…"

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]한화 이글스 노시환이 깜짝 메이저리그 포스팅 신청에 나섰다. 해외 언론에서도 언급이 시작됐다.

10월 31일 한국야구위원회(KBO)는 "오늘(31일) 한화 이글스 구단의 요청에 따라 노시환 선수를 MLB 30개 구단에 포스팅하여 줄 것을 MLB 사무국에 요청했다. 이에 따라 MLB 30개 구단은 MLB 사무국이 포스팅을 고지한 다음날인 오전 8시(미국 동부시간대 기준)부터 30일째 되는 날의 오후 5시까지 노시환 선수와 계약 협상이 가능하며, 계약을 체결하게 될 경우 한·미 선수계약협정에 따른 이적료를 한화 이글스에 지급해야 한다. 만약 협상 만료일까지 계약에 이르지 못할 경우 포스팅은 종료되며, 노시환 선수는 다음 연도 11월 1일까지 포스팅될 수 없다"고 공식 발표했다.

모두가 예상하지 못했던 시점에 갑작스럽게 나온 노시환의 메이저리그 포스팅 도전이다. 메이저리그 사무국이 노시환의 포스팅을 30개 구단에 공시하면, 다음날부터 30일간 협상이 가능하기 때문에 노시환은 수일 내에 본격 협상 테이블을 차릴 수 있는 신분이 될 전망이다.

Advertisement

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

조금 서두른 것은 메이저리그 현지 상황을 고려한 이유로 보인다. 메이저리그는 현재 샐러리캡 등을 골자로 한 노사협상 갈등이 봉합될 가능성이 안보인다. 직장 폐쇄에 이어 다음 시즌 리그 파행 이야기까지 나오고 있다. 때문에 계약을 하기 위해서는 12월 2일 이전에 체결하거나, 아니면 내년 리그가 파행될 경우 복귀가 된 이후에나 가능할 수 있기 때문에 노시환 역시 다소 서두른 것으로 예상된다.

노시환의 에이전시인 'UA 컴퍼니'도 이날 "노시환 선수는 오랫동안 품어온 메이저리그 진출의 꿈을 향해 포스팅을 신청했다. 아직 어린 나이에 도전할 수 있는 소중한 기회인 만큼 겸손하고 진지한 자세로 이번 도전에 임하고자 한다"며 "메이저리그 노사협상과 직장폐쇄 가능성 등 제반 상황을 면밀히 살피고, 한화 이글스 구단과 충분히 의논하며 향후 방향을 신중하게 판단하겠다"고 리그 상황에 따라 변수가 존재할 수 있음을 확인했다.

Advertisement

현재까지 노시환은 외신에서의 언급이 거의 없는 선수였지만, 이번 포스팅이 공시되면서 본격적으로 홍보가 시작될 전망이다. 노시환의 포스팅 소식이 알려지자 일본 '주니치스포츠'도 속보를 보도하며 "한화 소속이자 한국 야구대표팀의 주포인 노시환이 포스팅을 통해 메이저리그 이적을 노린다"고 전했다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com