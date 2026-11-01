"타격시 불편" 주전포수 삐그덕, 5차전 안방 비상! KS우승 향한 투혼의 전 경기 출전, 여기서 끊기나[PO5]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회초 1사 1루 강민호가 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[스포츠조선 정현석 기자]5차전 끝장승부를 앞둔 삼성 라이온즈에 안방마님 강민호의 '통증'이란 변수가 찾아왔다.

포수로서 수비와 리드에는 문제가 없지만, 타격 시 불편함이 있는 상태. 최종전 선발 라인업 구상에 변수가 생길지 모르는 상황이다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전. 타석에 선 강민호의 모습은 평소와 완전히 달랐다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 2사 만루 이승민이 김호령을 좌익수 플라이로 잡아내며 강민호와 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

특유의 역동적인 레그킥과 파워풀한 팔로스루는 온데간데 없었다. 허리를 세운 채 어정쩡하게 서서 팔로만 공을 툭툭 맞히는 스윙이 이어졌다. 변화무쌍한 KIA 선발 네일의 공을 맞히기 위한 컨택 위주의 접근으로 보기에는 타구에 힘을 온전히 실을 수 없는 타격자세였다. 중계 중이던 해설위원들조차 "평소 강민호의 스윙과 사뭇 다르다"며 고개를 갸웃거렸다.

그럼에도 베테랑의 경험과 노련함은 빛났다.

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2회 1사 1루에서 팔로만 툭 건드린 느리게 굴러가는 땅볼 타구가 투수 옆을 스쳐 2루 위를 통과하는 중전 안타가 되며 선취점의 징검다리를 놓았다. 4회에도 0B2S의 불리한 카운트에서 143km 커터에 배트를 던지듯 중심에만 가볍게 맞혀 우전 안타를 만들어냈다.

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하지만 6회 병살타 과정 등 스윙 순간마다 어딘가 몸이 불편한 기색이 역력했다. 이번 시리즈 들어 인터뷰를 사양했던 모습과 맞물려 몸 상태에 대한 의혹은 현실이 됐다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성 포수 김도환이 수비를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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경기 후 박진만 감독은 "강민호가 몸이 불편한데도 뛰고자 하는 의지가 강하다. 던지는 수비 쪽은 문제가 없는데 타격 쪽에 조금 문제가 있다. 하루 쉬면서 상태를 체크해야 할 것 같다"며 강민호의 건강 이상을 공식 인정했다.

끝내 성사된 대구 5차전. 1일 오후 2시 라이온즈파크에서 열리는 경기에서 삼성은 KIA 선발 올러를 상대한다. 올러 상대 강민호는 올 시즌 1타수 무안타, 이번 시리즈 2차전에서도 4타수 무안타로 타이밍을 잡는 데 애를 먹었다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 삼성의 플레이오프 3차전. 인터뷰하고 있는 삼성 박진만 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

5차전 삼성 선발은 에릭 후라도.

피치콤을 통해 스스로 사인을 내는 투수라는 점을 감안할 때, 강민호 몸상태가 완전히 회복되지 않을 경우 백업 포수 김도환이 마스크를 쓸 수도 있다.

은퇴 전 그토록 원하는 한국시리즈 우승. 5차전을 무조건 잡아야 기회가 있다. 강민호로선 어지간한 통증도 참고 경기에 나서려고 출전을 자청할 가능성이 있다.

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단 한 경기로 한국시리즈 진출 여부가 가려지는 '사생결단' 경기. 박진만 감독의 고민도 깊어질 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com