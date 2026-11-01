"ML 평균 이상 파워"…307억 포기한 결정, 노시환의 ML 진출 현실 가능성은?

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 노시환이 타격훈련을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[스포츠조선 이종서 기자] 노시환(26·한화 이글스)의 메이저리그 진출은 현실이 될 수 있을까.

KBO는 지난달 31일 "한화 구단의 요청에 따라 노시환 선수를 MLB 30개 구단에 포스팅하여 줄 것을 MLB 사무국에 요청했다"고 밝혔다.

노시환의 메이저리그 도전은 사실 올 시즌에 들어가기 전부터 예견된 일이었다.

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노시환은 올 시즌을 앞두고 한화와 11년 총액 307억원에 비FA 다년 계약을 했다. FA 계약과 비FA 다년계약을 통틀어 KBO리그 역대 최장기 계약이자 최대 규모 계약이다. 계약은 2027년부터 시작된다.

2026년 시즌을 마치면 포스팅 자격을 얻는 만큼, 메이저리그 진출에 관한 내용도 포함했다. 당시 한화는 "해외 진출은 메이저리그에 국한하되 포스팅을 통해 복귀 시에도 한화이글스의 프랜차이즈로 남을 수 있도록 상호 합의하며 계약 조건을 추가한 것"이라고 설명했다.

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노시환은 2019년 신인드래프트 2차 1라운드(전체 3순위)로 한화에 지명됐다. 2년 차였던 2020년 12홈런을 날리며 첫 두 자릿수 홈런을 달성했고, 2023년에는 31홈런을 치면서 2000년대생 최초로 '홈런왕'에 올랐다.

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올 시즌에는 127경기에 출전해 타율 2할8푼3리 29홈런 OPS(장타율+출루율) 0.865의 성적을 남겼다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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KBO리그를 대표하는 거포로 활약한 그는 결국 '꿈'을 위한 선택을 했다. 메이저리그에 진출할 경우 307억원의 계약은 파기된다.

노시환의 에이전시인 'UA COMPANY'는 포스팅 요청 발표 이후 진출 배경을 SNS를 통해 설명했다. 'UA COMPANY'는 '노시환 선수는 오랫동안 품어온 메이저리그 진출의 꿈을 향해 포스팅을 신청했다. 아직 어린 나이에 도전할 수 있는 소중한 기회인 만큼 겸손하고 진지한 자세로 이번 도전에 임하고자 한다'고 했다. 이어 '메이저리그 무대에서 뛰는 것은 노시환 선수가 야구선수로서 오랫동안 간직해 온 목표다. 새로운 환경에서 배우고 경쟁하며 선수로서 한 단계 더 성장하고 싶다는 마음이 이번 결정의 바탕이 됐다. 오랜 꿈에 도전할 기회를 얻었다는 사실에 감사하며 차분히 준비해 나가겠다. 선수의 꿈을 존중하고 기회를 열어주신 한화 이글스 구단에 깊이 감사드린다'고 인사를 전했다.

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11일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 경기. 인터뷰하고 있는 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

노시환의 메이저리그 진출은 충분히 현실이 될 가능성이 있다. 무엇보다 '파워'라는 장점이 뚜렷하다. 한 메이저리그 스카우트는 "파워 자체는 미국 평균보다 높은 편"이라며 "수비에서는 송구 능력이 뛰어나다"고 짚었다.

아쉬운 점도 있었다. 노시환은 KBO리그에서 3할 타율을 기록한 적이 없다. 파워를 100% 살릴 정확성이 보장되지 않았다는 점이다. 그럼에도 메이저리그 투수의 공을 이겨낼 수 있는 힘 만큼은 충분하다는 설명이다.

'초대형'의 계약은 다소 어려울 수 있지만, 메이저리그에서 충분히 투자할 수 있는 요소는 있다. 올 시즌을 앞두고 메이저리그 구단들은 일본 프로야구(NPB) 거포 영입으로 재미를 봤다. 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스)와 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)는 메이저리그 첫 해인 올해 30개의 홈런을 때려냈다. 특히 무라카미는 정확성이 약점으로 꼽혔지만, 성공적으로 메이저리그에 정착했다.

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무라카미 무네타카. AFP연합뉴스

KBO와 NPB의 수준 차이는 있지만, 이들의 성공은 노시환에게도 긍정적인 영향이 있을 전망이다.

한편, MLB 30개 구단은 MLB 사무국이 포스팅을 고지한 다음날인 오전 8시(미국 동부시간대 기준)부터 30일째 되는 날의 오후 5시까지 노시환과 계약 협상이 가능하다. 계약을 체결하게 될 경우 한·미 선수계약협정에 따른 이적료를 한화에 지급해야 한다. 만약 협상 만료일까지 계약에 이르지 못할 경우 포스팅은 종료되며, 노시환은 다음 연도 11월 1일까지 포스팅될 수 없다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com