KBO 신기록 작성 →144G 완주까지, 그런데 고작 '7점'을 줬다…"내년이 더 기대된다" 왜?

SSG 박성한. 이종서 기자

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 3회초 무사 1루 SSG 박성한이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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[스포츠조선 이종서 기자] "내년이 더 기대되네요."

박성한(28·SSG 랜더스)은 올 시즌 강렬한 출발을 했다. 3월28일 인천 KIA 타이거즈전부터 4월24일 KT 위즈전까지 22경기 연속 안타 행진을 펼쳤다. 종전 롯데 김용희가 가지고 있던 18경기 연속 안타를 넘어 KBO리그 신기록을 작성했다.

5월 초까지 4할 이상의 타율을 기록했던 박성한은 이후 주춤한 시기를 거쳤지만, 144경기 전 경기 출전을 달성하며 타율 3할3푼 71타점 OPS(장타율+출루율) 0.854로 시즌을 마쳤다. 144경기 출전은 올 시즌 박성한을 비롯해 박해민, 오스틴 딘(이상 LG 트윈스) 르윈 디아즈(삼성 라이온즈) 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)만이 달성했다.

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박성한은 올 시즌을 돌아보며 "초반에 출발이 정말 좋았다. 그 덕분에 기록이 잘 나와서 편안하게 잘 이어갈 수 있었던 것 같다"라며 "22안타 기록은 더 이어졌으면 어땠을까 하는 아쉬움은 있다. 그래도 세부적인 지표가 초반에 잘 나와서 편안했다. 못 치더라도 고타율과 기록을 잘 유지할 수 있으니 편하게 한 경기 한 경기에 임했던 것 같다"고 이야기했다.

데뷔 첫 전 경기 출전. 박성한은 "올해는 144경기에 나가려고 했던 건 아니다. 하다보니 한 경기 더 뭔가 가까워지니 '어? 되겠다' 싶더라. 감독님과 잘 이야기를 해서 달성할 수 있었는데 진짜 힘들긴 한 것 같다"고 미소를 지었다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. SSG 유격수 박성한이 수비를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. SSG 선발 아빌라가 5회 유격수 박성한 호수비에 고마운 마음을 표하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

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박성한은 최고의 활약을 펼쳤지만, SSG는 65승5무74패로 포스트시즌 진출이 좌절됐다. 후반기 승률이 34승2무22패로 전체 2위를 달렸지만, 전반기 부진(31승3무52패)이 뼈아팠다.

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SSG가 반등을 할 수 있었던 가장 큰 힘은 외국인투수 페드로 아빌라의 합류. 앤서니 베니지아노의 대체 선수로 합류한 그는 7월16일 KIA전 첫 등판을 시작으로 14경기에서 9승2패 평균자책점 1.44를 기록하며 괴물같은 활약을 펼쳤다. 시즌을 마치고 일찌감치 SSG와 재계약을 했다.

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박성한은 "투수적인 부분에서 팀이 아쉬움도 많고 그랬는데 아빌라라는 좋은 외국인선수가 오니 안정감도 찾고 후반기에 승리를 더 많이 할 수 있었다. 그래서 내년에 조금 더 기대된다"라며 "아빌라가 계속 좋은 모습을 보여줬고, 그 뒤에 선수들도 뭔가 조금 더 배웠을 것 같다. 또 (김)민준이가 좋은 모습을 많이 보여줘서 내년이 더 기대된다"고 했다.

KBO리그 신기록도 세우고, 144경기 전 경기 출전도 달성했다. 그러나 박성한은 올 시즌 자신의 활약에 대해 "10점 만점에 7점을 주고 싶다"고 했다. 박성한은 "초반에 타격이 좋긴 했지만, 수비에서 많은 도움을 주지 못했던 것 같다. 무엇보다 팀이 가을야구를 못 갔다. 나 자신에게 아쉬운 부분도 있다. 좋은 성적을 달성했다고 할 수 있지만, 아직 부족하다고 생각해서 7점 정도만 주고 싶다"고 설명했다.

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박성한은 내년 시즌을 마치면 FA 자격을 얻게 된다. 비시즌 준비가 그만큼 더욱 중요해졌다. 박성한은 "의식을 안할 수는 없다. 그래도 너무 부담을 가지고 플레이는 안 하려고 한다. 하던대로 잘 준비하도록 하겠다"고 이야기했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com