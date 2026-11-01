1년 전 '폰세+와이스' 그후, '올러+양현종 vs 후라도+원태인' 내일 없는 5차전, 이틀 뒤엔 누가 던지나, KT가 웃는다[PO]

24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 5차전. 한화가 삼성에 승리하며 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 한화 와이스-폰세. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.10.24/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]1년 전 가을의 기억이 데자뷔 처럼 스쳐 지나간다.

2025년 플레이오프 당시 5차전까지 몰렸던 정규시즌 2위 한화 이글스는 외국인 원투펀치 코디 폰세와 라이언 와이스를 총동원하는 내일이 없는 승부수로 한국시리즈 진출에 성공했다.

하지만 기쁨도 잠시, 최강 외인 원투펀치를 소모한 한화는 체력을 넉넉히 비축하고 기다리던 정규시즌 우승팀 LG 트윈스에 1, 2차전을 잇달아 대패하며 결국 1승 4패로 무릎을 꿇었다.

Advertisement

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 패한 한화 폰세가 마운드에서 흙을 챙긴 뒤 경기장을 나서고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

2026년 11월 1일, 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐지는 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 플레이오프 5차전 역시 1년 전 한화의 잔혹사를 떠올리게 한다.

벼랑 끝에 선 양 팀은 총력전을 선언했다.

Advertisement

KIA는 선발 아담 올러에 '대투수' 양현종을 대기시킨다. 삼성은 선발 아리엘 후라도에 '푸른 피의 에이스' 원태인이 뒤를 받친다.

Advertisement

마운드에 가동 가능한 모든 투수를 쏟아 부을 기세다. 승리하는 팀은 한국시리즈 진출이라는 환희를 잠시 맛보겠지만, 접전으로 이어질 경우 자칫 상처 뿐인 영광이 될 지도 모르겠다.

Advertisement

승리팀은 5차전을 치른 뒤 곧바로 대구에서 수원으로 이동한다. 누적된 피로를 풀 여유도 없이 다음날인 2일 단 하루 재정비를 거쳐, 3일부터 수원 KT위즈파크에서 KT 위즈와 한국시리즈 1차전을 치른다.

숨 돌릴 틈조차 없는 살인적인 일정이다.

Advertisement

KIA 타이거즈 제임스 네일(왼쪽)과 삼성 라이온즈 크리스 페덱이 플레이오프 1선발 중책을 맡았다. 스포츠조선DB

가장 큰 문제는 마운드 피로도다.

사흘 휴식 후 지난 30일 4차전에 나란히 등판했던 삼성 크리스 페덱(99구)과 KIA 제임스 네일(82구)은 3일 한국시리즈 1차전 등판이 아예 불가능하다. 누적 피로 회복 여부에 따라 2차전 등판도 미지수다. 4일 쉬고 4일 열리는 수원 2차전에 등판한다고 해도 100% 컨디션을 장담하기 어렵다. 치열했떤 플레이오프 4차전을 거치며 이승민, 전상현 등 불펜 핵심 카드의 피로도도 극에 달하고 있다.

5차전에 삼성 후라도와 원태인, KIA 올러, 양현종을 모두 소모하고 나면 한국시리즈 1차전에 나설 수 있는 선발 투수는 삼성은 최원태, KIA는 시라카와 정도에 불과하다.

Advertisement

삼성과 KIA의 혈투를 느긋하게 지켜보며 미소 짓는 주인공은 한국시리즈에 직행해 기다리고 있는 KT 위즈다. 20일 넘는 충분한 휴식을 취하며 체력을 충전한 KT의 유일한 고민은 1차전 '실전 타격감'이었다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 6회말 양현종이 마운드를 내려온 시라카와를 안아주고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

18일 대구 라이온즈파크에서 열린 두산-삼성전. 원태인과 최원태가 함께 경기를 지켜보고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.18/

하지만 상대 에이스급 투수들이 방전되고, 1차전에 상대 3, 4선발급 투수들이 나올 가능성이 높아지면서 KT의 발걸음은 한결 가벼워졌다.

KT 타선이 시리즈 초반 3,4선발과 상대의 지친 불펜진을 상대로 빠르게 타격감을 끌어올린다면, 1년 전 LG가 한화를 상대로 거뒀던 수월한 우승 시나리오가 다시 한번 재현될 수 있다.

'내일이 없는' 5차전 끝장승부에서 살아남아 한국시리즈 티켓을 거머쥘 팀은 과연 어디일까. 적어도 사령탑 만큼은 마음껏 웃으며 수원행 버스에 몸을 싣지 못할 것 같다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com