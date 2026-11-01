"모두가 지쳤다" 슈퍼스타의 결론은? "그래서 더 힘이 난다, 여기까지 왔는데, 절대 질수 없다" [PO5 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 펼쳐질 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA 김도영이 워밍업을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "선수단 모두 몸도 마음도 많이 지쳐 있습니다. 하지만 그렇기 때문에 더 힘을 내야 하고, 오히려 그 모습에서 더 힘을 얻습니다. 여기까지 온 이상 절대 질 수 없습니다."

KIA 타이거즈의 '슈퍼스타' 김도영이 플레이오프 5차전 승리를 통한 한국시리즈 진출을 다짐했다.

지난 30일 열린 4차전에서 공수 맹활약으로 4대2 승리를 이끌며 5차전을 성사시킨 주인공. 광주 안방에서 남의 잔치가 열리는 꼴은 눈 뜨고 볼 수 없었다.

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기분 좋은 피로감 속에서도 5차전 승리를 향한 집념을 밝혔다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2루 도루를 시도했으나 태그아웃을 당한 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

이날 3루수 겸 2번 타자로 전격 전진 배치된 김도영의 존재감은 독보적이었다. 타석에서는 출루와 연결 고리 역할을 충실히 해냈고, 수비에서는 최형우의 잘 맞은 안타성 타구를 슬라이딩 캐치하는 등 삼성의 공격 흐름을 차단했다.

김도영은 호수비에 대해 "그렇게 어려운 타구는 아니었다고 생각한다. 팀에 도움이 된 좋은 수비였다고 생각한다"고 담담히 소회를 전했다. 전날 3차전 패배의 아쉬움에 대해서도 "내가 할 수 있는 것을 다 했기 때문에 후회는 남지 않았다. 오직 오늘 경기에서 이기는 것만 생각하고 들어왔다"고 밝혔다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

이어 "선배님들과 코칭스태프께서 '우리 안방에서 남의 잔치를 볼 수 없다'고 말씀해주셔서 선수단 전체가 불타오르는 마음으로 집중했다. 투타 집중력도 크게 높였다"고 전했다.

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벤치 승부수였던 2번 전진배치에 대해서는 "타순이 빨리 돌아오는 느낌을 받았다. 2번에 배치된 만큼 최대한 출루해서 찬스를 연결하겠다는 마음이 컸다"며 "5차전에서 다시 3번으로 나간다 해도 크게 상관없다. 내 앞 타순에 누가 있든 나가면 홈런이든 짧은 안타든 홈으로 불러들이는 것이 제 역할이다. (발이 느린) (한)준수 형이 앞에 출루한다면 제가 할 수 있는 홈런으로 불러들이면 된다"며 해결사로서 자신감을 보였다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 1회초 삼성 선발투수 후라도가 KIA 박재현을 투수 앞 땅볼로 잡아내고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

이제 운명은 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 최종 5차전으로 넘어갔다. 상대는 플레이오프 2차전에서 강렬한 투구로 삼성 반격을 이끈 아리엘 후라도다.

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김도영은 "후라도가 우리를 상대로 좋은 공을 던졌기 때문에 모든 선수들이 이를 인지하고 들어갈 것이다. 포스트시즌은 정규시즌과 또 다르다. 전력분석을 잘 마치고 경험을 쌓은 만큼, 5차전에서는 충분히 공략할 수 있다"고 말했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 안타를 날리고 있는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

치열한 혈투 속에 모든 선수들의 몸과 마음이 지칠 대로 지쳤지만, 슈퍼스타는 동료들의 지친 표정 속에서 오히려 필승 의지를 찾는다.

김도영은 "모든 선수들이 지쳐 있지만, 그런 모습을 보며 더욱 힘을 더 얻는 것 같다. (제가) 더 많이 힘을 내야 한다고 생각한다"며 팀의 중심선수 다운 책임감을 보였다.

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"5차전까지 온 만큼 이기는 데만 집중하겠다"며 대구 끝장승부를 향한 강한 출사표를 던졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com