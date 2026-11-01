"노시환 메이저리그 경쟁 가능해" 파격 선언! 그런데 307억보다 적은 계약 예상, 왜?

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[스포츠조선 나유리 기자]"올해 3루수 옵션이 거의 없는 FA 시장에서 가치가 상승할 수 있다."

한화 이글스 노시환이 메이저리그 포스팅 도전에 나섰다. 미국 언론에서도 그를 주목하기 시작했다.

10월 31일 한국야구위원회(KBO)는 "오늘(31일) 한화 이글스 구단의 요청에 따라 노시환 선수를 MLB 30개 구단에 포스팅하여 줄 것을 MLB 사무국에 요청했다. 이에 따라 MLB 30개 구단은 MLB 사무국이 포스팅을 고지한 다음날인 오전 8시(미국 동부시간대 기준)부터 30일째 되는 날의 오후 5시까지 노시환 선수와 계약 협상이 가능하며, 계약을 체결하게 될 경우 한·미 선수계약협정에 따른 이적료를 한화 이글스에 지급해야 한다. 만약 협상 만료일까지 계약에 이르지 못할 경우 포스팅은 종료되며, 노시환 선수는 다음 연도 11월 1일까지 포스팅될 수 없다"고 공식 발표했다.

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노시환은 현재까지 해외 언론에서 언급이 거의 없었던 선수지만, 이번 포스팅으로 인해 주목을 받게 될 전망이다. 본격 홍보에 나섰다. KBO가 포스팅 도전을 알리자 미국, 일본 언론에서도 보도가 되기 시작했다.

이적 소식을 전문적으로 전하는 미국 매체 'MLB트레이드루머스'는 "노시환의 포스팅 시작 시점은 주목할만 하다. 올해 MLB 단체 교섭 계약이 12월 1일에 만류되고, 이후 직장폐쇄가 예상된다. 노시환을 비롯한 한국, 일본 선수들이 올해 12월 1일까지 ML 구단과 계약을 맺지 않으면, 락아웃에 휘말리게 된다"고 현재 상황을 냉철하게 짚었다. 노시환 역시 12월 1일까지 계약을 해야하는 현지 사정을 고려해 서둘러 포스팅을 시작한 것으로 보인다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 8회초 1사 2루 노시환이 1타점 적시타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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'MLB트레이드루머스'는 "노시환은 한화와의 11년 계약을 맺어둔 상태다. 미국 달러 기준으로 약 2300만달러가 조금 넘는 금액인데, 이미 상당한 규모의 계약을 확보한만큼 메이저리그 구단들의 제안을 받을 수 있는 영향력이 있다"면서도 "다만 메이저리그 구단들이 2300만달러보다 적은 금액, 더 짧은 기간을 제안할 가능성이 있다"고 현실적인 규모를 언급했다.

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이어 "KBO리그는 일반적으로 일본프로야구(NPB)보다 한단계 낮은 수준으로 여겨지며, 그만큼 메이저리그에서 성공한 선수들(특히 타자)의 기록이 적다. 노시환의 시장 입지는 그가 더 높은 수준의 투구에 맞설 수 있는 무기를 갖췄다고 구단들이 어떻게 판단하냐에 따라 달려있다. 하지만 한국에서의 성적이 워낙 좋았던만큼 이에 대한 기대치도 있다"고 설명했다.

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해당 매체는 또 노시환이 프로 데뷔 이후 KBO리그에서 거둔 성적들을 언급하면서 "노시환은 지난 4시즌 동안 한화의 주전 3루수로 뛰었지만, 과거와 대표팀에서는 1루수로도 출전했다. MLB 구단들이 노시환이 핫코너에서 최소한의 괜찮은 글러브워크를 할 수 있다고 판단하면, 3루수 옵션이 거의 없는 올해 FA 시장에서 그의 가치가 상승할 것"이라고 희망적인 전망도 내놨다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com