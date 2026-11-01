"파워는 매력 있지만…삼진 너무 많은데?" 'ML 도전' 선언한 노시환, 현지 첫 반응 살펴보니 [SC포커스]

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 캐치볼을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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[스포츠조선 김영록 기자] 노시환의 메이저리그 도전은 성공할 수 있을까. 현지 첫 반응은 파워, 삼진, 수비력에 초점이 맞춰진 분위기다.

노시환은 지난달 31일 한화 구단을 통해 메이저리그 포스팅 도전을 선언했다.

노시환은 앞서 한화와 11년 총액 307억원의 비FA 다년 계약을 맺을 당시 2026시즌을 마치고 메이저리그 진출에 관한 내용도 포함한 바 있다. 설령 포스팅이 성공해 기존 연장계약이 무효화된다 해도, 복귀시 한화 프랜차이즈에 준하는 대우를 약속하는 내용이다. 노시환으로선 비교적 마음편히 포스팅에 도전하는 셈.

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NBC스포츠는 1일(한국시각) 노시환의 포스팅 도전 소식을 전하며 'OPS(출루율+장타율) 0.929를 기록한 2023년이 커리어하이였다. 올해는 127경기 출전, 타율 2할8푼3리 29홈런 OPS 0.865를 기록했다'면서 '2023년 이후에도 좋은 성적을 냈지만 삼진이 점점 많아지고 있다'고 소개했다.

이어 '파워는 확실히 매력적이지만, 3루 수비가 특별히 좋은 선수라고 보기도 어렵다'면서 향후 메이저리그 주전을 꿰찰 가능성에 대해 의문을 표했다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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MLB트레이드루머스는 12월 1일로 다가온 단체협약(CBA)으로 인한 직장폐쇄 가능성을 언급하며 '노시환은 30일 사이에 자신의 시장 가치를 파악해야한다'고 설명했다. 이어 '노시환은 지난 11년 계약을 통해 충분한 재정적 안정성을 확보한 만큼 메이저리그와의 몸값 협상에서도 유리한 위치에 있다'면서도 '한국은 일본에 비해 한단계 낮은 리그로 평가된다'고 전했다.

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특히 '노시환은 최근 4년간 한화에서 풀타임 3루수로 뛰었지만, 그 이전과 월드베이스볼클래식(WBC) 기간에는 1루수로 뛰었다. 결국 노시환의 가치는 3루에서도 나쁘지 않은 수비력을 보여줄 수 있느냐에 달렸다'고 강조했다.

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현지 칼럼니스트들은 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스) 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스) 등의 예를 들며 노시환의 성공 가능성을 저울질하고 있다. 노시환의 '파워' 자체는 메이저리그에서도 통한다는 의견은 대부분 동일하다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 6회말 KIA 네일 상대 2루타를 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

2023년 당시 노시환의 삼진은 118개, 타석 대비 삼진율은 19.8%였다. 하지만 올해는 147개, 25.7%까지 늘었다. KBO리그에서조차 3할 타율을 기록한 적 없는 노시환이 투수들의 구위와 제구가 한단계 이상 업그레이드되는 메이저리그 무대에서 지금의 컨택을 보여줄 수 있느냐가 관건이다. KBO리거의 포스팅 협상 기간이 30일로, 일본프로야구(NPB)의 45일 대비 짧다는 점도 노시환에게 불리한 요소일 수 있다.

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최근 메이저리그에 진출한 김혜성(LA 다저스) 송성문(샌디에이고 파드리스) 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 나란히 기대에 미치지 못하는 활약을 보이면서, 노시환을 향한 기대치 역시 그만큼 높지 않을 수 있다. 이미 노시환이 보장받은 11년 307억원 이상의 조건을 메이저리그에서 내밀지도 관심거리다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com