'라팍' 하늘에 가득한 먹구름…강수확률은 적은데 왜이래?→'하루 밀리면 가을야구 판도 완전히 바뀐다' [PO5 현장]

1일 오전 10시 50분 대구 삼성라이온즈파크 전경. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 한국시리즈 티켓을 향한 마지막 단두대 매치가 펼쳐질 대구 삼성라이온즈파크 상공에 심상치 않은 먹구름이 드리우고 있다.

시리즈 전적 2승2패로 맞선 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프(5전3선승제) 운명의 5차전 당일인 11월 1일, 대구 지역에 비 예보가 내려지면서 우천순연에 따른 양 팀의 득실 계산이 긴박하게 요동치고 있다.

단순히 한 경기가 다음 날로 밀리는 문제가 아니다. 준플레이오프부터 7경기를 치러온 불펜진의 방전 위기는 물론, 11월 3일 수원에서 개막할 예정이던 한국시리즈 1차전 일정과 1선발 에이스들의 등판 간격까지 연쇄적으로 뒤흔드는 가을야구 판도의 최대 변수로 떠올랐다.

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기상청 예보에 따르면 11월 1일 대구 지역은 낮 12시 강수확률이 30%로 시작해 경기가 마무리된 후 무렵인 오후 7시까지는 30%로 유지된다. 하지만 오후 8시에는 80%로 올라간다. 또 그 시각이 언제 당겨질지 모르는 일. 기온은 섭씨 10도에서 11도.

이미 '라팍'은 우천에 대비해 방수포가 마운드에 깔려 있다.

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물론 강수확률이 있다고 해서 취소되는 것도 아니다. 배수 시설이 뛰어난 라이온즈파크의 그라운드 사정과 실제 강수량에 따라 경기 강행 여부가 결정된다. 현장에서는 방수포를 준비하며 하늘의 눈치를 살피고 있다.

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더 큰 복병은 '경기 중단'이다. 경기 도중 폭우가 쏟아져 서스펜디드 게임(일시정지 경기)이 선언될 경우, 선발투수의 조기 강판과 다음 날 재개에 따른 투수 운용의 붕괴는 양 팀 벤치 모두에 재앙에 가깝다. 2년 전 가을야구 1차전에서 서스펜디드로 뼈아픈 역전패를 당했던 삼성이나 불펜 소모가 극심한 KIA 모두 가장 피하고 싶은 시나리오다.

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KBO 규약에 따르면 포스트시즌 각 시리즈 사이에는 선수단의 이동과 휴식을 위해 '최소 1일의 이동일'을 반드시 확보해야 한다.

당초 한국시리즈 1차전은 11월 3일 수원 kt위즈파크에서 열릴 예정이다. 하지만 대구 5차전이 우천으로 11월 2일로 미뤄지면, 이동일 규정에 따라 한국시리즈 1차전 역시 4일로 하루 순연된다. 이 경우 한국시리즈 1차전 선발로 나설 양 팀 1선발 카드의 여건이 극적으로 바뀐다.

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지난 10월 30일 4차전 맞대결을 펼쳤던 KIA 제임스 네일과 삼성 크리스 페덱은 원래대로라면 11월 3일 KS 1차전에 나흘 휴식 후 등판해야 했다. 하지만 1차전이 11월 4일로 늦춰지면 두 투수 모두 '5일 휴식 후 등판'이라는 이상적인 등판 간격을 확보하게 된다.

과연 대구 하늘은 오후 2시 마지막 혈투를 그대로 허락할까. 아니면 하루의 쉼표로 2026 가을야구의 마지막 퍼즐을 완전히 뒤흔들어 놓을까.

고재완 기자 star77@sportschosun.com