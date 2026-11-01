"프로에서 한번도 헤어진 적 없었는데…" 이제 2명 남았다! 벅차오른 가슴, 올해 반드시 우승해야하는 이유 [인터뷰]

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 3회초 김민혁이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 김민혁이 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회말 1사 만루. 2타점 적시타 날린 KT 김민혁. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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[스포츠조선 김영록 기자] "프로에 와서 한번도 떨어진 적이 없다. 국군체육부대(상무)도 같이 갔다. 그런데 이렇게 헤어진다 생각하니 슬프다. 그렇다고 내가 공감한다고 말하기도 어렵더라."

KT 위즈 김민혁이 절친 문상철과의 작별을 회상했다. 문상철은 올시즌을 마친 뒤 은퇴를 선언, 이로써 KT의 창단 멤버는 고영표와 김민혁 두명만 남았다.

김민혁은 "전에 다 같이 밥을 한번 먹었는데, 눈빛으로 '고생했다'는 뜻을 전했다. 너무 슬퍼서 무슨 말을 해야될지 잘 모르겠더라"고 돌아봤다.

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"성균관대 야구장에서 처음 연습했을 때가 생각나는데, 그땐 솔직히 우리를 프로라고 보는 시선도 별로 없었다. 이젠 100만 관중이 들어오는 시대니까…그 시절부터 시작한 선수들이 이렇게 우승을 놓고 싸우는 팀이 됐다는게 벅차오른다. 나 역시 선수로서 오늘 이순간에 조금 더 감사함을 갖고 하려고 생각한다."

김민혁은 앞서 고영표의 라이브피칭 때 유일하게 홈런을 친 타자다. 연습배팅에서도 연일 살벌한 타격감을 뽐내고 있다.

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하지만 정작 김민혁의 생각은 달랐다. 그는 "타격감이 오락가락해서 타격 연습을 많이 하고 있다. 연습경기 후에도 특타를 했다. 원하는 느낌이 안와서 약간 과하다 싶을 정도로 세게 휘두르고 있는데, 그중에 하나가 걸렸다. (김)현수 형은 쓸데없이 너무 생각이 많다고 하던데"라며 웃었다.

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2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 8회말 3루타를 날리고 힘차게 주루하는 KT 김민혁. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

올시즌 타율은 2할8푼5리, 이강철 KT 감독이 꼽은 팀내 '컨택' 1인자다. 그래서 주로 2번 타순에 배치해 최원준이 출루하면 1,3루를 만든 뒤 안현민-힐리어드-김현수 클린업에 연결하는 그림이 KT의 최상의 시나리오다.

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다만 김민혁은 시즌 막판인 10월 14타수 2안타로 부진했다. 그 타격감을 끌어올리는게 한국시리즈에 임하는 각오다. 설레기도 하고, 긴장도 된다는 속내.

김민혁에겐 세번째 한국시리즈다. 다만 2021년 우승 때는 팀내 비중이 작았고, 2023년 준우승 때는 시즌 막판 햄스트링 부상을 당해 대타로만 뛰면서 10타석 5안타 2볼넷의 맹활약을 펼쳤는데 우승을 못했다. NC 다이노스와의 플레이오프에서 5타석에 등장해 2안타 2볼넷을 기록했고, 그중 하나는 5차전 신민혁을 상대로 터뜨린 2타점 동점 적시타였다. 한국시리즈에도 대타로 5타수 3안타 1타점의 활약을 펼쳤지만, 아쉽게도 우승과는 인연이 없었다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7회초 KT 김민혁이 득점하자 이강철 감독이 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

이번엔 KT가 위에서 기다리는 한국시리즈다. 김민혁은 "내가 만약 시합에 나가면 어떻게 해야 팀에 조금 더 좋은 상황을 만들 수 있을까"라며 "더 공격적으로 나가야할 수도 있고, 진루나 연결고리에 초점을 맞춰야할 수도 있다. 생각이 많다"고 했다.

"KIA 타이거즈나 삼성 라이온즈나 워낙 좋은 팀이다. 정규시즌 중에도 우리가 쉽게 이기지 못했다. 이제 시리즈 들어가면 감정이 확 올라오는 타이밍이 있는데, 그걸 어떻게 조절하느냐가 관건이다. 자칫하면 오버플레이가 될 수도 있지만, 잘하면 멋지게 표출될수도 있으니까…좋은 투수들이 많지만, 결국 똑같은 존 안에 던지는 거다. 올해는 꼭 우승하고 싶다."

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com