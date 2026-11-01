다급해진 LAD 초대박 뉴스! "스쿠벌, LA 잔류 원한다", QO 대상 아니라 지명권 보상도 못받는데

FA 시장 최대어인 태릭 스쿠벌은 퀄리파잉 오퍼 대상이 아니다. 다저스가 그를 잡아야 할 이유가 하나 더 생긴 셈이다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 FA 시장 최대어는 좌완 선발투수 태릭 스쿠벌이다.

그는 2024년과 2025년, AL 사이영상을 연속 수상했고, 올해도 팔꿈치 수술을 받는 우여곡절 속에서도 에이스급 피칭을 이어갔다. 26경기에서 158⅔이닝을 던져 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진을 올렸다.

그런데 원소속팀 LA 다저스가 스쿠벌과 재계약하지 못하면 아무런 보상을 받을 수 없다. 그에게는 퀄리파잉 오퍼(QO) 자격이 없기 때문이다. 당해 시즌 트레이드를 통해 이적한 선수는 QO 대상이 아니다. 즉 다저스는 스쿠벌을 잡지 못할 경우 이적한 팀으로부터 드래프트 보상권을 받지 못한다.

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다저스는 이미 지난 8월 초 디트로이트 타이거스로부터 스쿠벌을 데려올 때 투수 리버 라이언과 브래디 스미스, 외야수 라이어 호프 등 유망주 3명을 내주는 대가를 치렀다. 즉 다저스는 스쿠벌과 재계약하는 것이 이상적 시나리오다.

태릭 스쿠벌은 다저스의 투수코치 및 전력분석 파트에 대해 만족감이 컸던 것으로 전해졌다. AFP연합뉴스

스쿠벌이 만약 QO 대상이라면 다저스는 무조건 제안할 것이고, 당연히 거부당할 것이다. 그리고 이후 협상을 통해 다저스에 잔류하든 이적하든 스쿠벌의 선택만이 남게 된다. 즉 그에게 QO 자격이 없다는 것은 내준 대가와 보상권 없음을 고려하면 다저스가 그를 잡아야 할 필요성이 더 커졌음을 의미한다.

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이런 가운데 스쿠벌이 다저스와 재계약할 의사가 작지 않다는 관측이 나와 주목을 끈다.

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메이저리그 단장 출신인 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 지난 31일(이하 한국시각) 현지 라디오 프로그램 91.1 FM The Fan 진행자인 빌 라이터와 더그 맥케인과의 인터뷰에서 "계약 규모는 기간에 따라 3억5000만(약 4675억원)~5억달러(약 6679억원) 사이가 되지 않을까 한다"면서 "주목할 점은 스쿠벌이 다저스와의 재계약에 관심이 있다는 사실"이라고 밝혔다.

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스쿠벌의 예상 계약규모를 제시하며 그가 다저스 잔류를 희망하고 있다고 전한 것이다.

태릭 스쿠벌은 최대 5억달러 계약이 가능해 보인다는 것이 현지 전문가들의 평가다. UPI연합뉴스

보든은 "내 생각에는, 물론 그가 직접 밝힌 것은 아니지만, 그와 대화를 나눈 사람들을 통해 받은 느낌으로는, 그는 계속해서 다저스 소속으로 뛰기를 매우 바라는 것 같다"며 "그는 LA에서 보낸 시간을 정말 만족해했다. 구단 프런트와 전력분석 및 육성 파트, 투수 파트 관계자들이 그가 가진 장점을 잘 파악할 수 있도록 도왔고, 사이영상을 두 차례나 수상한 지금보다 더 뛰어난 투수로 성장할 수 있는 방향을 제시해 준 점을 그는 매우 만족스러워하고 있다"고 설명했다.

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그러면서 "다저스 입장에서도 아주 이상적인 조합이라고 본다. 다만 계약 문제 때문에 상황이 복잡해진 것 같다"고 덧붙였다.

지난 8일(한국시각) 애틀랜타를 누르고 NLCS 진출을 확정한 뒤 블레이크 스넬(왼쪽부터), 윌 스미스, 야마모토 요시노부, 타일러 글래스나우, 태릭 스쿠벌이 휴대폰으로 기념 촬영을 하고 있다. Imagn Images연합뉴스

다저스는 오타니 쇼헤이가 더 이상 풀시즌을 선발로 던지기 어려운 처지다. 내년에도 투수진 합류가 늦춰질 공산이 크다. 야마모토 요시노부, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우, 사사키 로키 정도가 붙박이 선발인데, 풀시즌을 버티기엔 부족한 로테이션이다.

다저스는 스쿠벌과 10년 안팎의 장기계약을 하는 걸 주저하는 것으로 알려졌다. 이 때문에 지난 겨울 4년 2억4000만달러에 데려온 외야수 카일 터커의 계약과 비슷한 구조로 제시할 수 있다는 관측도 나온다. 보든은 "예를 들면, 연간 7500만달러에 4년 계약을 하는 것도 다저스에는 괜찮다"고 했다.

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변수는 샐러리 캡 도입 여부다. 구단주들의 의지대로 이 제도가 도입될 경우 페이롤이 높은 구단들은 내년 이후 지출 규모를 더 늘리기는 어려워질 수 있다.

현행 CBA가 만료되는 12월 2일 이전 계약이 이뤄질 것으로 보는 전문가들이 많은 가운데 에이전트 스캇 보라스가 어떤 전략을 구사할지 귀추가 주목된다. 분명한 건 다저스와 스쿠벌 양측이 서로에게 깊은 관심이 있다는 것이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com