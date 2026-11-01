삼성, 운명의 5차전 선발 라인업…4차전과 큰변화無→류지혁·강민호만 순서 바꿨다 [PO5 현장]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 삼성 라이온즈가 5차전 선발 라인업에 큰 변화를 주지 않았다.

삼성은 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 플레이오프 5차전 선발라인업을 발표했다.

김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(좌익수)-김영웅(3루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-이재현(유격수)-순이다.

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4차전과 비교했을 때 상위 및 중심 타선의 큰 틀은 유지하면서도, 하위 타선의 연결 고리에 변화를 준 것이 눈에 띈다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 2회초 1사 1,2루 류지혁이 선취 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

가장 두드러진 변화는 7번과 8번 타순의 맞교환이다. 4차전에서 7번 포수로 선발 출전했던 강민호가 8번으로 한 계단 내려앉았고, 8번 타순을 맡았던 2루수 류지혁이 7번으로 전진 배치됐다.

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류지혁을 한 타석이라도 앞당겨 찬스를 파생시키겠다는 의도로 풀이된다. 또한 베테랑 안방마님 강민호에게는 타격 부담을 덜어주면서 하위 타선의 무게감을 더하는 '숨은 뇌관' 역할을 맡긴 것으로 보인다.테이블세터와 중심 타선은 4차전의 흐름을 그대로 이어간다. 마운드에서는 에이스 아리엘 후라도가 선발 투수로 출격해 상대 타선 봉쇄에 나선다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com