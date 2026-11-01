"이겨야 할 경기, 3루수 고민 전혀 안 했다" 실책 후 눈물 흘린 가을영웅, 사령탑의 믿음은 흔들림이 없다[PO5 현장]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 실책을 범한 김영웅이 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한국시리즈 진출 티켓의 주인을 가릴 운명의 플레이오프 5차전. 삼성 라이온즈 박진만 감독의 선택은 정면돌파와 '신뢰'였다.

박진만 감독은 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 플레이오프 최종 5차전을 앞두고 취재진과 만나 이날 선발 라인업과 경기 운용 구상을 밝혔다.

삼성은 이날 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(좌익수)-김영웅(3루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-이재현(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 아리엘 후라도다.

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30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 7회말 수비 실책 저지른 삼성 김영웅. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

가장 눈길을 끈 대목은 3루수 김영웅의 선발 기용이었다. 시리즈 내내 핫코너를 지키며 결정적인 기회를 잡아야 하는 자리에 김영웅을 변함없이 배치한 박 감독은 "김영웅 기용에 대해서는 전혀 고민하지 않았다"고 단호하게 말했다. 이어 "무조건 이겨야 하는 경기다. 김영웅을 굳이 뺄 이유가 없다. 따로 경기 전에 이야기한 것도 없다"며 굳건한 신뢰를 보냈다.

부상 여파로 타격 시 불편함을 겪고 있던 베테랑 포수 강민호 역시 라인업에 이름을 올렸다. 박 감독은 "몸이 다소 불편하더라도 출전 의지가 워낙 강하다. 베테랑으로서 팀을 위해 자신이 무엇을 해야 하는지 너무나도 잘 알고 있는 선수이기 때문에 선발로 들어간다"고 설명했다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 4회초 1사 1루 강민호가 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

타선에서는 KIA 선발 에릭 올러를 상대로 한 초반 기선제압을 핵심 승부처로 짚었다.

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박 감독은 "정규시즌에서도, 이번 시리즈에서도 올러를 상대로 좋은 기억이 있다. 초반 선취점을 뽑아내야 팀 전체 분위기를 탈 수 있다"며 "올러를 얼마나 빠른 시점에 마운드에서 내리느냐가 오늘 경기의 가장 중요한 열쇠가 될 것"이라고 강조했다.

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마운드 운용에는 '순번'이라는 개념을 지웠다.

4차전 당시 9회 세이브 상황을 위해 아꼈던 원태인의 투입 시기에 대해 박 감독은 "오늘은 지난 경기와 전혀 다를 것"이라며 "단 한 경기로 모든 것이 결정되는 끝장승부이기 때문에 마운드에 올라갈 투수들은 순번 없이 상황에 따라 곧바로 준비시킬 것"이라고 총력전을 선언했다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성 박진만 감독이 인터뷰를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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마지막으로 박 감독은 끝장승부를 앞둔 선수단에 '단순함'과 '즐거움'을 주문했다.

박 감독은 "플레이오프에 들어오기 전 이미 필요한 이야기를 다 했다. 나는 말을 자주 하는 스타일이 아니다"라며 "여기서 메시지를 더 얹으면 선수들이 이런저런 생각이 많아질 수 있다. 포스트시즌은 단순해져야 한다. 선수들에게 주눅 들지 말고, 활기차게 즐기면서 하라고 당부하고 있다"고 전했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com