안터지던 유망주가 터졌다. 3년째 또 보낸다. 또 터지면 대박인데... 일본 캠프는 무엇이 다를까

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 이영빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 손용준이 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 LG 이주헌. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 올해도 자매구단인 일본 주니치 드래곤즈의 마무리 캠프에 선수를 파견했다.

LG는 포수 이주헌과 내야수 이영빈 손용준이 정주현 코치와 함께 1일부터 17일까지 주니치 마무리 캠프에서 주니치 선수들과 함께 훈련한다고 밝혔다.

LG는 지난 2024년부터 주니치 마무리 훈련에 선수들을 보내 그들의 훈련을 직접 경험하게 했었다. 2024년엔 투수 이지강 성동현 허용주, 포수 이주헌이 참가했고, 지난해엔 내야수 문정빈과 손용준이 갔었다.

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첫해엔 투수 위주였다면 지난해엔 야수 위주였고, 올해도 야수들이 주니치 구단으로 간다.

특히 이주헌과 손용준은 주니치 캠프 경험자라 적응이 더 쉬울 듯.

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지난해 주니치 캠프를 다녀오고 문정빈은 "훈련의 강도가 높았고, 일본 선수들의 기술적인 부분에 대한 몸 움직임이 다른 것에 깊은 인상을 받았다. 좋은 경험이었다"고 전했고, 손용준은 "훈련 강도가 높았지만 코치진의 개별적인 지도와 기술 훈련에서 많은 도움이 된 것 같다. 타격에서는 공에 힘을 싣는 방법 등 많은 것을 배웠다"고 소감을 말했었다.

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둘 다 발전을 보였다. 문정빈은 올시즌 1군에서 그야말로 대박을 터뜨렸다. 91경기서 타율 2할7푼7리(292타수 81안타) 19홈런 66타점을 기록하며 주전급으로 올라섰다. 오스틴 딘(41개)에 이어 팀내 홈런 2위

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 이영빈이 번트 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 3회말 2사 3루 손용준이 1타점 2루타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 LG 이주헌. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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손용준은 주로 2군에 머물렀지만 타율 3할4푼7리, 90안타 3홈런, 40타점 OPS 0.862를 기록했다. 퓨처스리그 전체 타격 1위에 올랐다. 1군에서는 12경기 타율 2할(10타수 2안타) 1타점에 그쳤지만 퓨처스에서 좋은 성적을 낸만큼 내년시즌 1군 도전이 기대된다.

이주헌은 박동원 다음 세대를 준비하는 포수다. 당장 FA가 되는 박동원이 팀을 떠나고 외부 영입이 이뤄지지 않을 경우 이주헌이 주전 포수가 돼야 하는 상황이다.

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이주헌은 지난해부터 박동원의 백업 포수로 꾸준히 성장하고 있다. 주로 5선발과 호흡을 맞추며 박동원 대신 선발로 나가며 경험치를 쌓는 중. 지난해 76경기에 출전해 타율 2할1푼9리 4홈런 9타점을 올렸던 이주헌은 올해도 76경기에서 타율 2할1푼2리 4홈런 19타점을 기록했다.

처음으로 참가하는 이영빈도 LG에서 꾸준히 키우고 있는 내야수 자원이다. 2021년 2차 1라운드로 뽑은 유망주인데 기대한 타격이 나오지 않고 있다. 올시즌에도 70경기에서 타율 2할(90타수 18안타) 1홈런 9타점에 그쳤다.

이들 중 내년에 '제2의 문정빈'이 나올지 궁금해진다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com