'운명의 5차전' 도나스 타순 그대로 간다…올러 vs 후라도 운명의 맞대결 [PO5 현장]

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] KIA 타이거즈가 4차전의 좋은 흐름을 그대로 이어간다.

KIA는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 플레이오프 5차전 선발 라인업을 박재현(좌익수)-김도영(3루수)-헤럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박정우(중견수) 순으로 짰다.

변화보다는 검증된 조화와 조직력을 앞세워 승기를 굳히겠다는 심산이다.가장 눈길을 끄는 부분은 1번부터 9번까지 타순과 수비 위치에 단 하나의 변화도 주지 않은 '뚝심'이다.

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테이블세터는 1번 박재현(좌익수)과 2번 김도영(3루수)이 변함없이 책임진다.

빠른 발과 출루 능력, 여기에 언제든 장타를 뿜어낼 수 있는 해결사 능력까지 갖춘 두 선수가 경기 초반 상대 마운드를 흔드는 선봉에 선다.

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클린업 트리오 역시 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)으로 이어지는 3-4-5번 조합이 그대로 가동된다. 파괴력과 노련미를 두루 갖춘 중심 타선이 찬스 상황에서 확실한 해결사 역할을 해줄 것으로 기대를 모은다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. KIA 선발투수 올러가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

하위 타선도 마찬가지다. 타격감이 오른 6번 지명타자 한준수를 필두로 7번 하주석(유격수), 8번 김태군(포수), 9번 박정우(중견수)가 나란히 출격한다.

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상위 타선으로 연결되는 흐름을 끊김 없이 이어주는 것은 물론, 탄탄한 수비력으로 경기 후반까지 마운드의 부담을 덜어주겠다는 계산이다.

선발 투수는 제임스 네일과 함께 완벽한 원투 펀치를 이룬 아담 올러다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com