"광주는 머리속에 없다" 기적의 'KS행', 화두로 떠오른 '후라도 하이존' 공략 "실투 잡아내는 싸움"

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 인터뷰하는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "5일 치 짐을 싸서 왔습니다. 머릿속에서 광주로 돌아가는 시나리오는 지웠습니다."

벼랑 끝 4차전 승리로 승부를 원점으로 돌린 KIA 타이거즈 이범호 감독의 시선은 이미 이틀 뒤 수원(한국시리즈 1차전)을 향해 있었다.

한국시리즈 진출 티켓의 주인을 가릴 운명의 플레이오프 5차전을 앞두고 이범호 감독이 4차전 라인업 유지와 마운드 총력전을 선언했다.

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이범호 감독은 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 플레이오프 5차전을 앞두고 승리를 향한 강한 의지와 자신감을 내비쳤다.

이 감독은 경기 전 심경에 대해 "따로 좋은 꿈은 꾸지 않았다. 오늘이 이번 시리즈 마지막 경기라 생각하니 오히려 기분이 좋다. 꿈보다 최선의 경기를 다하겠다"며 빙긋 웃어 보였다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 1사 1,3루 후라도가 하주석을 삼진으로 잡아낸 후 더그아웃을 향해 손짓하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

선수단의 피로도에 대해서는 "당연히 힘이 든다. 하지만 시즌 막판 3위를 지키기 위해 달리던 순간부터 포스트시즌까지 모두 투혼으로 이겨내고 있다. 수원에서 기다리는 팬들을 위해서라도 마지막 경기라 생각하고 모든 수단을 동원해 승리하겠다"고 다짐했다.

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라인업의 핵인 '슈퍼스타' 김도영은 4차전에 이어 5차전에서도 2번 타자로 전격 배치된다.

이 감독은 "4차전에서 승리하기도 했고, 현재 도영이 앞 타순에서 컨디션이 매우 좋은 타자가 마땅치 않다"며 "(홈런이 잘 나오는) 라이온즈파크인 만큼 홈런을 칠 수 있는 가장 강한 타자를 빨리 배치하는 것이 최적이라 판단했다. 2번에서 찬스를 만들고 해결까지 해주길 기대한다"고 설명했다.

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마운드 운용은 내일이 없는 총력전이다.

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29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

3차전 선발투수였던 시라카와도 대기한다 이 감독은 "시라카와 케이쇼는 오늘 피칭 일정이 있는 날인데, 피칭 대신 상황에 따라 1이닝이라도 소화할 수 있도록 준비시킨다. 불펜 모든 투수가 나설 것 같아 황동하가 길게 던질 상황이 안 나올 것 같아 미출전 명단에 올렸다"이라고 설명했다.

마무리 전상현의 조기 투입 가능성도 열어두었다.

이 감독은 "우리가 초공격이고 삼성이 말공격이다. 7회는 어렵더라도 8회에 전상현을 빨리 써서 멀티 이닝을 맡기거나 삼성의 중심타선이 걸리는 시점에 곧바로 투입하는 것도 생각하고 있다"고 설명했다.

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최종전 최대 승부처로는 삼성 선발 아리엘 후라도의 '하이존(높은 코스) 공략'을 꼽았다.

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 4회초 시라카와가 최형우를 헛스윙 삼진으로 잡아내며 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.29/

후라도는 2차전 호투 당시 피치콤을 직접 운용하며 높은 코스의 패스트볼과 체인지업 등 변화구 조합으로 KIA 타선을 무력화한 바 있다.

이 감독은 "후라도는 본인이 직접 피치콤으로 경기 흐름을 운용하기 때문에 잘 던졌던 느낌 그대로 높은 존을 적극 활용해 들어올 것"이라며 "분석은 완벽하게 마쳤다. 볼과 스트라이크, ABS(자동 투구 판정 시스템) 반응에 타자들이 힘들어할 수 있지만, 유인구에 방망이가 나가지 않고 실투를 정확히 노려치는 것이 핵심이다. 결국 준비한 대로 실투를 놓치지 않고 잡아내는 싸움이 될 것"이라고 진단했다.

"광주로 돌아가는 건 머리 속에서 지워놓은 상태"라며 배수의 진을 친 KIA. 대구에서 '후라도 하이존'을 넘어 수원을 향한 기적의 행진을 완성할 수 있을지 관심이 모아진다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com