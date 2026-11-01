'깜짝' 이범호의 과감한 약속…"광주는 지웠다, 수원 KIA 팬들에게 야구 선사하겠다"

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 인터뷰하는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "머릿속에 광주는 지웠다. 수원에 있는 KIA 팬들에게도 야구를 선사할 수 있도록 하겠다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 1일 대구삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와 플레이오프 5차전을 앞두고 필승을 다짐했다. KIA는 시리즈 1승2패로 몰렸다가 4차전 4대2 역전승으로 기사회생해 5차전까지 끌고 왔다. 5차전 승리팀이 오는 3일부터 수원에서 1위 KT 위즈와 한국시리즈 1차전을 치른다.

이 감독은 '끝나고 수원에 갈 계획인가'라는 취재진의 질문에 "그렇다. 5일 치 짐을 싸와서 광주에 갈 수가 없다. 이기면 수원이고, 어렵게 되면 광주다. 머릿속에서 광주는 지워둔 상태"라고 비장한 각오를 밝혔다.

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사실 선수단은 이미 많이 지친 상태다. 정규시즌 막바지부터 치열한 3위 싸움을 펼치면서 한 달 동안 피로도 높은 경기를 연속해서 치렀다.

이 감독은 이날 선수단 훈련을 지켜보다 "많이들 지쳐 있다. 트레이닝 파트에서 보내주는 리포트가 갈수록 길어진다"라며 선수들의 몸 상태를 걱정했다.

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그래도 여기까지 온 이상 물러날 수 없다. KIA 주장 나성범도 5차전에 앞서 취재진에 "수원으로 오실 거죠?"라고 너스레를 떨었다.

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25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전이 우천으로 취소됐다. 비가 내리는 가운데 캐치볼을 마친 양현종과 시라카와가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.25/

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

이 감독은 "선수들이 힘들다. 포스트시즌을 준비하기 전부터 KT전(지난 9월 29일 광주)부터 같은데, 30일 정도 3위를 하기 위해서 달렸다. 또 한국시리즈를 가기 위해 선수들이 정말 열심히 잘 달려왔다. 지금 상황에서는 선수들이 피로 누적보다는 투혼이라고 생각한다. 그만큼 최선을 다해서 달려왔다. 이기는 경기를 해서 수원에 있는 KIA 팬들에게도 야구를 선사할 수 있도록 하겠다"고 힘줘 말했다.

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KIA는 박재현(좌익수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(2루수)-한준수(지명타자)-하주석(유격수)-김태군(포수)-박정우(중견수)로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 아담 올러다.

이 감독은 김도영을 4차전과 같이 2번타자로 기용하는 것과 관련해 "4차전에 이 타순으로 승리하기도 했고, 컨디션 상으로 (김)도영이 앞에 컨디션 좋은 선수가 없다. 야구장이 크지 않아서 홈런 칠 수 있는 타자들을 한 단계씩 빨리 배치시켜놓는 게 지금은 팀에 최적의 타순이지 않을까 싶어서 그대로 했다"고 밝혔다.

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투수는 제임스 네일과 황동하를 제외한 전원이 대기다. 3차전 선발투수였던 시라카와 케이쇼도 등판을 준비한다.

이 감독은 "시라카와가 오늘(1일) 불펜 피칭하는 날이다. 상황이 생기면 1이닝이라도 던지게 하려고 한다. 마지막에 길게 던질 상황은 안 나올 것 같아서 (황)동하를 빼두려 한다. 올러가 5이닝을 넘어가면 (양)현종이는 웬만하면 안 붙이고 (곽)도규랑 (이)의리를 쓰는 게 맞다. 5회 넘어가면 그래도 불펜에 경험 있는 선수들을 배치시키는 게 맞다. 장담할 수는 없지만, 최대한 선수들을 이용해 경기에서 이기는 방향으로 가겠다"고 강조했다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. KIA가 삼성에 승리했다. 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 전상현, 김태군. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com