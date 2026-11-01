'속전속결' 노시환 이달내 결판, "3루수 시장 빈약, 도전해 볼 만" 美, 손해볼 일 없는 ML 노크

노시환이 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 따낸 뒤 9월 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국해 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

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[스포츠조선 노재형 기자]노시환이 메이저리그 진출을 선언한 배경에는 이번 오프시즌 3루수 시장이 그다지 좋지 않다고 판단했기 때문으로 보인다.

한화 이글스는 지난 2월 노시환과 11년 307억원에 연장계약을 하면서 올해 시즌이 끝나고 본인이 요구하면 메이저리그 포스팅 공시를 해주기로 했었다. KBO는 한화의 요청에 따라 지난 31일(이하 한국시각) 노시환에 대한 포스팅 공시를 메이저리그(MLB)에 요청했다.

이에 따라 MLB 30개 구단은 MLB가 포스팅을 공시한 다음 날 오전 8시(미국 동부시간)부터 30일째 되는 날의 오후 5시까지 노시환과 협상을 벌이며 계약 체결 후에는 한미 선수계약협정에 따른 이적료를 한화 구단에 지급한다.

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물론 협상 마감일까지 계약에 이르지 못하면 포스팅은 종료되며, 노시환은 내년 11월 1일까지 포스팅 요청을 할 수 없다.

노시환이 내년 메이저리그 입성에 성공하면 307억원 계약은 없던 일이 된다. 그럼에도 이같은 진로 결정을 한 것은 손해볼 것이 없기 때문이다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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빅리그 구단과 메이저리그 계약을 하게 되면 307억(약 2300만달러)까지는 아니더라도 충분히 만족할 만한 몸값을 받아낼 수 있다. KBO 출신 빅리그 입성 선례를 보면 김하성(4년 2800만달러) 김혜성(3년 1250만달러) 송성문(4년 1500만달러) 모두 3년 이상 1000만달러 이상에 계약했다. 3루수인데다 파워풀한 타격을 자랑하는 노시환이 이들보다 낮은 대우를 받아야 한다는 주장은 근거가 약해 보인다.

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몇 년 후가 됐든 KBO로 복귀하면 한화와 무조건 계약해야 하는데 역시 '유턴파' 선례를 보면 수십억원 이상의 장기계약을 예상해도 무리는 아니다. 메이저리그 진출에 성공만 한다면 11년 동안 받을 307억원 이상을 뽑고도 남는다고 보면 된다. 이제 만 26세가 되는 노시환이 충분히 도전해 볼 만한 가치가 있는 무대다.

사토 데루아키. 스포츠조선 DB

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또한 이번 메이저리그 3루수 FA 시장은 3~4명 정도를 제외하면 노시환도 경쟁력이 있어 보인다.

MLBTR이 FA 3루수 시장을 전망한 지난 9월 26일 기사에는 NPB 한신 타이거스 사토 데루아키를 비롯해 알렉 봄, 재즈 치좀 주니어, JP 크로포드, 요안 몬카다, 에우헤니오 수아레즈, 미겔 안두하르, 마우리시오 두반, 아이재아 카이너-팔레파, 루이스 렌히포, 아메드 로사리오, 에드문도 소사 등이 언급됐다.

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최대어 사토는 1억달러 이상이라는 평가를 받는다. 봄과 치좀, 크로포드 정도가 주전급인데, 노시환이 그 아래라고 해도 총액 1000만달러 계약은 가능해 보인다. 노시환은 올해 127경기에 출전해 타율 0.283(505타수 143안타), 29홈런, 96타점, 97득점, 출루율 0.360, 장타율 0.505를 기록했다. 8시즌 통산 슬래시라인 0.267.0.353/0.457, OPS 0.810, 153홈런, 삼진율 23.2%, 볼넷율 10.7%을 마크했다.

노시환. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

MLBTR은 1일 노시환의 포스팅 요청 소식을 전하며 '노시환은 지난 4시즌 동안 한화에서 3루수로 활약했다. 과거에는 1루수를 맡은 적도 있고, 지난 3월 WBC에서도 1루수로 출전했다'면서 '만약 MLB 전문가들이 노시환이 3루수로서 적어도 준수한 수비력을 보여줄 수 있다고 판단하면, 이는 주전 3루수 자원이 부족한 FA 시장에서 그의 가치를 높여줄 것'이라고 평가했다.

그러면서도 'KBO는 일반적으로 NPB보다 한 단계 아래 수준으로 평가받으며 메이저리그에 진출해 성공한 사례가 상대적으로 적다'며 '노시환의 시장 평가는 그가 더 높은 수준의 투수들을 상대로 제 기량을 발휘할 수 있는 능력을 갖췄다고 판단하는 빅리그 구단이 얼마나 되느냐에 따라 달려 있다. 다만 그가 KBO에서 보여준 뛰어난 타격 성적은 충분히 흥미를 끌 만하다'고 했다.

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그렇지만 노시환으로서는 현 노사단체협약(CBA)이 만료되는 12월 2일 이전에 계약이 성사돼야 한다.

MLBTR은 '노시환이 포스팅을 신청한 시점은 특히 주목할 만하다. 12월 2일 현 CBA가 만료되고, 이후 직장 폐쇄가 뒤따를 것으로 예상되기 때문'이라며 '그를 비롯해 이번 겨울 포스팅을 신청한 KBO 및 NPB 선수들이 12월 2일까지 메이저리그 구단과 계약을 맺지 못한다면, 이들은 MLB 선수들과 마찬가지로 직장 폐쇄에 따른 거래 동결 조치의 영향을 받게 된다. 노시환의 경우, 포스팅 기간이 30일로 비교적 짧기 때문에 이번 포스팅 요청을 통해 자신의 시장 가치를 더 명확히 파악할 수 있을 것으로 보인다. 포스팅 시작 시점에 따라 다르겠지만, 12월 2일이 되면 포스팅 기간의 대부분, 혹은 전체가 이미 종료될 수도 있기 때문'이라고 진단했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com