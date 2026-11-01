"너와 맞붙어 영광이었다"…페덱·네일, 혼신의 투구後 서로 향해 진심어린 찬사 [PO5 현장]

광주=송정헌 허상욱 기자 songs@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 치열했던 4차전의 혈투가 끝난 뒤, 그라운드 밖에서는 두 외국인 에이스 사이에 깊은 존중이 깃든 대화가 오갔다.

삼성 라이온즈의 외국인 투수 크리스 페덱은 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 5차전을 앞두고 4차전 KIA선발 제임스 네일과 경기 후 SNS메신저를 통해 나눈 특별한 대화를 공개했다.

페덱과 네일은 지난 달 26일 1차전에 나란히 등판한 이후 사흘만 쉬고 4차전에 다시 함께 마운드에 올랐다. 시즌 막바지 극도의 피로도와 포스트시즌이라는 중압감 속에서도 팀을 위해 짧은 휴식을 감수하고 선발 맞대결을 펼친 두 투수는 경기 종료 후 국경과 소속팀을 넘어선 뜨거운 동료애를 나눴다.

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먼저 연락을 건넨 쪽은 네일이었다. 페덱은 "경기 후 제임스(네일)가 먼저 메시지를 보내왔다"며 당시 상황을 전했다. 페덱에 따르면 네일은 "이런 큰 경기에서 너와 다시 맞붙어 경쟁할 수 있어서 영광이었고 정말 즐거웠다. 둘 다 온 힘을 다해 싸웠다"는 진심 어린 찬사를 전했다.

페덱 역시 진심으로 화답했다. 그는 네일에게 "먼저 메시지를 보내줘서 정말 고맙다. 나 역시 너와 맞붙을 수 있어서 큰 영광이었고 재미있었다"고 답장을 보냈다. 이어 "이제 결과는 우리 손을 떠났다. 5차전의 운명은 팀에게 맡겨졌다"며 승패를 떠나 서로가 보여준 투혼에 박수를 보냈다.

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페덱은 취재진에게 네일을 향한 존중의 마음을 숨기지 않았다. 그는 "제임스를 전적으로 리스펙트한다"며 "포스트시즌이라는 압박감 속에서, 그것도 시즌 막바지에 사흘만 쉬고 4차전에 등판하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 그 친구도 열정을 뿜어냈고, 나 역시 마운드에서 감정을 표출했다. 정말 멋있는 승부였다"고 돌아봤다.

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정규시즌 상대 전적의 아쉬움을 털어내고 4차전 5⅓이닝 6안타 6탈삼진 1실점으로 호투했던 페덱은 이제 5차전에서 더그아웃의 '치어리더'를 자처했다.

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페덱은 "우리는 오늘 경기에서 이기기 위해 짐을 모두 싸서 챙겨왔다. 여기서 짐을 안 싸는 게 오히려 징크스"라며 "5차전 선발 투수를 믿고, 더그아웃에서 팀원들에게 모든 에너지를 불어넣어 반드시 수원로 향하겠다"고 각오를 다졌다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com