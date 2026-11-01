"양현종 웬만하면 안 쓴다" 프로 20년 차 대투수의 'PO 제로' 행진 이어질까[PO5 현장]

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 경기 종료 후 KIA 양현종이 잠실구장 마운드 흙을 담고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]'내일이 없는' 5차전 끝장승부.

KIA 타이거즈 마운드가 총력전을 예고한 가운데, 팀 마운드 상징이자 대투수 양현종의 구원 등판 여부가 화두다.

4차전 후 KIA 이범호 감독은 "5차전 양현종 불펜대기"를 공언했다. 자연스레 '올러+양현종' 세트 출전이 유력해 보였다. 삼성의 '후라도+원태인' 카드와 용호상박 매치가 예상됐다.

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하지만 KIA 이범호 감독의 생각은 달랐다. 양현종의 불펜 투입은 '최후의 보루'다. 가급적 양현종 등판 없이 끝내고 싶은 마음을 내비쳤다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 6회말 양현종이 마운드를 내려온 시라카와를 안아주고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

이범호 감독은 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 플레이오프 5차전을 앞두고 마운드 총력전 구상을 밝혔다.

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미출전 명단에 오른 황동하를 제외한 불펜 투수 전원이 선발 아담 올러의 뒤를 떠받친다. 3차전 선발이었던 시라카와 케이쇼까지 대기한다. 이 감독은 "황동하가 길게 던질 상황이 나오지 않을 수 있어 시라카와도 불펜으로 준비시킨다. 원래 피칭 일정이 있는 날이라 상황이 되면 1이닝이라도 소화하도록 할 것"이라고 밝혔다.

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하지만 삼성의 구자욱 디아즈 최형우 김영웅으로 이어지는 2~6번 좌타선을 타깃으로 한 양현종을 구원 투입 가능성에 대해서는 신중한 태도를 보였다. 이 감독은 "어지간하면 5이닝이 넘어간 상황에서는 양현종을 불펜으로 안 던지게 하는 것이 맞다고 본다"라며 "좌타자 상대라면 곽도규나 이의리 쪽으로 갈 것"이라고 선을 그었다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 인터뷰하는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

이 감독이 양현종의 구원 등판을 자제하려는 이유는 분명하다.

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양현종의 보직 특성과 경험을 배려해서다. 이 감독은 "현종이가 커리어 동안 중간에서 던진 경험이 많지 않다. 또 다른 부분도 고려해야 한다"면서 "5회가 넘어가면 아무래도 불펜 경험이 풍부한 전업 구원 투수들을 배치하는 게 맞다"고 설명했다.

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실제로 KBO리그를 대표하는 좌완 선발 양현종은 프로 20년 차 베테랑이지만, 정작 플레이오프 무대에서 구원 등판한 경험은 단 한 차례도 없다.

물론 변수는 남아있다. 이 감독 역시 "경기가 시작하면, 어떤 돌발 상황이 나올지 모르기 때문에 상황은 계속 지켜봐야 한다"고여지를 남겼다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com