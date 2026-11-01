'팬들도 깜짝' 150km 던지는 ERA 1.88 불펜 투수, 충격의 방출 통보…대체 왜?

나카무라 유타. 사진=NPB 중계 방송 화면 캡쳐

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[스포츠조선 나유리 기자]팬들도 깜짝 놀란 1점대 불펜 투수의 방출 통보. 정확한 사유가 무엇일까.

일본프로야구(NPB) 세이부 라이온즈 구단은 지난 10월 30일 우완 불펜 투수 나카무라 유타에게 재계약 불가 통보를 내렸다고 공식 발표했다.

구단이 해당 소식을 발표하자 팬들도 깜짝 놀랐다. 그도 그럴것이 나카무라는 비교적 착실하게 성장해온 1군 불펜 투수다.

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1995년생인 그는 우여곡절 많은 프로 생활을 해왔다. 고교 졸업 후 히로시마 도요카프의 지명을 받아 입단했지만, 초반 발목과 어깨 부상 등 계속 반복되는 여러 부상으로 빠르게 자리를 잡지 못했다.

히로시마에서 계속 선발 투수로 가능성을 보이면서 잠재력을 드러내는듯 했지만 부진이 반복됐고, 결국 불펜으로 보직을 이동했다. 하지만 2023시즌이 끝난 후 열린 현역 드래프트(KBO리그의 2차 드래프트와 흡사)를 통해 세이부로 이적하게 됐다.

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1,2군을 오가며 불펜 투수로 조금씩 존재감을 드러내기 시작한 나카무라는 올 시즌 1군 경기 23경기에 등판해 평균자책점 1.88, WHIP 0.66으로 준수한 성적을 기록했다. 드디어 1군 주전급 불펜 투수로 활용되는 확실한 인상을 올 시즌 남긴 것이다.

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그런데 성공적으로 시즌을 마치자마자 구단이 사실상의 방출 통보를 했다는 소식이 알려지자 놀랄 수밖에 없었다. 구단의 발표에 팬들은 공식 SNS 계정을 통해 "대체 왜?", "거짓말 아닌가", "이런 성적으로 해고를 한다니"라며 놀라움을 금치 못하고 있다.

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세이부 구단이 아직 자세한 설명을 하지는 않았으나, 심각한 허리 부상 때문인 것으로 보인다. 나카무라는 정규 시즌 막바지였던 9월말에도 허리 부위 긴장 증세로 인해 등판을 했다가 투구를 멈추고 교체됐던 전적이 있는데, 이 부위가 결국 말썽을 일으킨 것으로 보인다.

'풀카운트' 등 일본 매체 보도에 따르면, 나카무라는 곧 허리 수술을 받을 예정이다. 다만 부상 부위가 정확히 어디인지, 어떤 수술을 받게 되는지 재활 예상 기간이 얼마인지는 알려지지 않았다. 나카무라는 세이부 구단을 통해 "수술을 받게 됐다. 다시 마운드에 설 수 있도록 재활에 힘쓰겠다"는 짧은 각오만 다졌다.

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세이부가 150km를 뿌리는 1점대 우완 불펜 자원을 방출한 것은 이 허리 부상 때문인 것으로 보인다. 다만 세이부가 육성 계약으로 전환해 다시 나카무라의 재활 과정을 기다리게 될 가능성도 존재한다. 구단 입장에서는 다음 시즌 활용이 어려워보이는 투수를 냉정한 결단으로 일단 전력에서 제외하고, 추가 투수 1명을 더 보강하겠다는 의지로 읽힌다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com