"자기 밖에 모르는 양키스" 우승 직후 터져나온 폭풍 실언? 왜 다저스 아닌 양키스를 디스한 걸까

우승을 만끽중인 콘트레라스와 머피 감독. AP연합뉴스

우승 세리머니에 참석한 제이크 바우어스. AFP연합뉴스

우승 트로피를 들어올린 팻 머피 밀워키 감독. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] "넌 엄청난 돈을 벌거야! 네가 그 빌어먹을(horse-shit) 양키스에서 뛰던 시절을 떠올려봐. 모두가 자기 자신을 위해 뛰는것밖에 모르는 선수들이잖아? 우리들이 해온 이 방식을 분명히 기억하라고!"

4승1패로 월드시리즈 우승이 확정된 직후, 팻 머피 밀워키 브루어스 감독이 제이크 바우어스에게 격렬하게 외친 말이다. 머피 감독의 말은 일부 방송과 SNS를 통해 필터링 없이 전국에 전달됐고, 월드시리즈가 끝난 미국 야구계를 들끓게 했다.

야후스포츠 등 현지 매체들은 머피 감독이 왜 막상 월드시리즈에서 붙어보지도 않은 양키스를 향해 강도높은 비난을 퍼부었는지 궁금해하고 있다. 양키스는 아메리칸리그 디비전시리즈에서 탬파베이 레이스에 패배, 진작 탈락한 팀이기 때문.

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밀워키 현지가 이번 월드시리즈 우승에 열광한 이유는 분명하다. 1969년 창단 이래 57년만의 첫 우승이었고, 올해 밀워키 '브루어스(맥주 만드는 사람들)'를 유명하게 만들었던 슐리츠 맥주의 생산 중단되는 좌절 속에서 전세계에 밀워키라는 이름을 깊게 각인시킨 사건이기 때문.

밀워키는 올해 샐러리 총액 1억 4600만 달러(전체 19위)라는 비교적 적은 연봉으로 우승을 일궈냈다. 머피 감독이 확립한 '팀 퍼스트' 정신이 완전히 팀 컬러로 자리잡은 덕분이다.

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머피 감독의 말처럼, 바우어스는 밀워키에서 뛰기전인 2023년 양키스 유니폼을 입고 뛰었다. 당시 양키스는 82승80패를 기록, 플레이오프에서 탈락했다. 이후 바우어스는 밀워키에서 3시즌을 소화했고, 특히 올해 정규시즌 타율 2할6푼6리-26홈런-86타점-OPS(출루율+장타율) 0.873으로 커리어하이를 달성했다.

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우승세리머니에 참석한 윌리엄 콘트레라스와 잭슨 추리오. AFP연합뉴스

특히 포스트시즌에선 다저스와의 챔피언십시리즈 MVP를 차지하는 등 말 그대로 영웅으로 떠올랐다. 밀워키의 폭풍 질주는 '무적함대' LA 다저스를 4승무패로 침몰시켰고, '무관 결정전'이었던 월드시리즈에서도 탬파베이에 4승1패 완승을 거두면서 마무리됐다.

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바우어스는 지난 우승 과정을 돌아보는 인터뷰에서 "가장 자랑스러운 포인트는 모든 타자들이 팀의 승리를 위해 같은 접근방식을 갖고 하나로 뭉친 것"이라며 "1번부터 9번까지, 모든 타자들이 보여준 실행력은 흥미진진했다"고 자평했다. 머피 감독의 말과 같은 맥락의 이야기다.

팀 홈런은 30개팀 중 29위에 그쳤지만, 최대한 많은 안타와 팀플레이로 경기의 흐름을 이어가는데 초점을 맞춘 야구다. 장타보다는 정교함, 끈기와 투지를 강조하는 '머피볼' 덕분이다.

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뉴욕 데일리뉴스는 "올해 머피 감독은 올해 8월 쿠퍼 프랫을 번트 플레이에 집중하지 않았다는 이유로 벤치에 앉혔다. 9월에는 팀내 최고 선수인 윌리엄 콘트레라스도 예외가 아니었다. 상대 유격수가 공을 더듬는 사이 전력질주하지 않았다는 이유로 교체했다. 밀워키의 팀 컬러는 '올드스쿨'이고, 그 방식에는 예외가 없다"고 설명했다. 베테랑 크리스티안 옐리치는 "머피 감독과 함께 뛰려면 정신적, 육체적으로 모두 강한 모습이 있어야한다. 이런 코칭을 하는 감독은 한명밖에 없을 것"이라고 말하기도 했다.

밀워키는 메이저리그 30개 구단 중 최악의 스몰마켓으로 꼽힌다. 올해 연봉 총액은 2003년 마이애미 말린스 이후 월드시리즈 우승팀 중 가장 적은 금액이지만, 밀워키 구단 역사상 2024년(1억 6280만 달러)에 이어 2번째로 큰 금액이었다.

우승세리머니에 참석한 크리스티안 옐리치. AFP연합뉴스

머피 감독의 압도적인 팀 장악력은 밀워키가 코빈 번스, 데빈 윌리엄스, 올시즌 전 프레디 페랄타까지 간판 스타들을 줄줄이 트레이드하고도 월드시리즈 우승을 차지한 비결이지만, 밀워키는 올시즌 후에도 바우어스, 콘트레라스 등 주요 선수들을 지킬지, 트레이드하고 새로운 선수를 영입할지 뜨거운 주목을 받고 있다.

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사령탑 입장에서도 이 같은 현실이 답답할 수밖에. 때문에 우승 직후의 격한 기분에 머피 감독은 '악의 제국'을 비판하길 원했고, 마침 눈앞의 바우어스를 보면서 자연스럽게 양키스를 떠올린 것으로 보인다. 오타니의 10년 7억 달러로 대표되는 다저스는 이미 꺾고 올라왔기 때문이다.

다만 양키스 입장에선 울고 싶은 와중에 뺨을 맞은 상황이 됐다. 이 때문에 양키스 쪽에서 강한 불만을 표했고, 머피 감독은 향후 브라이언 캐시먼 양키스 단장을 비롯한 양키스 수뇌부에 사과를 전할 예정으로 알려졌다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com