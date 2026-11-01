'김도영·구자욱 마지막 홈런대결 안볼래?"…PO5 '당연히 매진'→PS 46G 연속 매진 新기록 [PO5 현장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3루 관중석의 삼성 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 대구 찾아 KIA 응원하는 야구팬들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 그라운드 위는 숨이 턱 끝까지 차오른 '혈투의 지옥'이지만, 그라운드 밖 KBO(한국야구위원회)의 입가에는 숨길 수 없는 미소가 번지고 있다.

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 KBO 플레이오프(5전 3선승제)가 기어코 마지막 5차전까지 당도했다. 1승2패로 벼랑 끝에 몰렸던 KIA가 지난 달 30일 광주 4차전에서 4대2로 신승을 거두면서, 가을의 승부는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 단판 끝장 승부로 펼쳐지게 됐다.

이 처절한 레이스를 바라보며 속으로 휘파람을 부는 곳이 있다. 바로 초대박 흥행 신기록을 갈아치우고 있는 KBO다.

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포스트시즌 경기는 KBO가 직접 주관하며, 모든 입장권 수입 역시 KBO의 몫이다. 포스트시즌이 끝난 뒤 제반 비용을 제외한 배당금을 성적에 따라 각 구단에 분배하지만, 전체 파이(수익금)가 커질수록 KBO가 취하는 리그 발전 기금과 운영 수익도 천문학적으로 불어난다.

올해 준플레이오프까지 KBO 흥행 본부의 속내는 타들어 갔다. 두산 베어스의 업셋 여부로 기대를 모았던 와일드카드 결정전이 단 1경기 만에 싱겁게 끝났다. 가장 뼈아픈 타격은 준플레이오프였다. KBO 최고의 전국구 인기 구단 KIA와 '디펜딩 챔피언' LG 트윈스의 전통 라이벌 맞대결로 구름 관중이 보장됐던 매치업. 그러나 KIA가 3연승 스윕으로 시리즈를 조기에 끝나버렸다. 포스트시즌 한 경기당 평균 입장 수입이 약 9억~10억 원에 달하는 점을 감안하면, 4~5차전이 무산되면서 최소 20억 원에 달하는 티켓 매출이 공중으로 증발해 버린 셈이었다.

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이 허탈함을 단숨에 채워준 구원투수가 바로 영호남을 대표하는 '달빛 라이벌' KIA와 삼성이었다. 1차전부터 4차전까지 엎치락뒤치락 치열한 공방을 주고받으며 기어코 5차전 풀세트 접전을 완성해 냈다.

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이번 5차전 성사로 KBO는 '역대 플레이오프 단일 시리즈 최다 입장 수입 신기록'을 사실상 예약했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 빌리 수현이 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 빌리 수현이 시구를 마치고 세리머니를 펼치고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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종전 최고 기록은 지난해 삼성 라이온즈와 한화 이글스가 펼쳤던 2025 플레이오프였다. 당시에도 5차전 끝장 승부가 펼쳐지며 5경기 누적 입장 수입 45억 6515만 원(경기당 평균 약 9억 1300만 원)이라는 역대급 신기록을 작성했다.

하지만 올해는 지난해 기록을 가뿐히 넘어설 것이 확실시된다. 지난 해에는 대전(1만 6470석)에서 3경기, 대구(2만 3680석)에서 2경기를 치뤄 총 9만 6770석을 채웠다. 하지만 올해는 대구(2만 3550석)에서 3경기, 광주(1만 8900석)에서 2경기를 치렀다. 총 10만 8450석을 채운 셈.

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지난 해보다 1만 1680석(약 12.1% 증가)가 많다. 라팍과 기아챔피언스필드의 특화 좌석 및 프리미엄 테이블석 비중, 포스트시즌 티켓 단가를 반영하면 이번 플레이오프 5경기 전체 입장 수익은 사상 최초로 50억 원 고지를 돌파할 것으로 관측된다.

1일 오후 2시 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 플레이오프 5차전은 예매 시작과 동시에 2만 3550석 전석이 매진됐다.

이로써 KBO 포스트시즌은 2023년 한국시리즈 1차전부터 시작된 '포스트시즌 46경기 연속 매진'이라는 전무후무한 대기록을 이어가게 됐다. 플레이오프 기준으로도 2024년 1차전 이후 '14경기 연속 매진' 행진이다.

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이번 5차전 매진으로 2026 포스트시즌 누적 관중은 9경기 만에 19만 3550명(경기당 평균 2만 1505명)을 돌파했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회초 투수 앞 땅볼로 물러나는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com