'KIA 초강수' 올러 2이닝 4실점 붕괴, '드디어' 양현종 카드 꺼냈다[대구 현장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 1사 2루 올러가 박승규에 1타점 적시타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 아담 올러가 또 대구에서 무너졌다. 양현종이 공을 이어 받았다.

올러는 1일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 5차전에 선발 등판해 2이닝 50구 6안타 1볼넷 4삼진 4실점에 그쳤다.

KIA는 시리즈 1승2패로 몰렸다가 4차전에 4대2 역전승을 거둬 극적으로 탈락을 면했다. 5차전 선발투수로 올해 포스트시즌에 한 경기도 등판하지 못한 양현종을 쓸 수도 있었지만, 이범호 KIA 감독의 선택은 올러였다.

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다만 올러는 대구에서 기억이 좋지 않았다. 지난달 27일 삼성과 플레이오프 2차전에 선발 등판해 4⅔이닝 5실점에 그쳤고, 공도 96개를 던졌다. 나흘밖에 쉬지 못한 상태에서 얼마나 스태미너를 유지할 수 있을지 미지수였다.

이 감독은 올러가 5회 이전에 내려갈 경우 양현종이나 김태형을 상황에 따라 바로 붙일 카드로 준비해 뒀다. 올러가 5이닝 이상 버틴다면, 필승조를 붙이려 했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. KIA 선발투수 올러가 역투하고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 2사 1,2루 올러가 최형우에 선취 1타점 적시타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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올러는 기대에 부응하지 못했다. 1회말 선두타자 김지찬을 좌전 안타로 내보내 선취점의 빌미를 제공했다. 박승규의 희생번트로 1사 2루. 구자욱은 볼넷을 줬다. 디아즈를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠지만, 2사 1, 2루에서 최형우에게 중전 적시타를 맞아 0-1이 됐다.

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2회에는 대거 3점을 줬다. 1사 후 강민호의 안타와 이재현의 2루타로 2, 3루 위기에 놓였다. 김지찬이 우익수 오른쪽 2타점 적시타를 날려 0-3으로 벌어졌다. 1사 1루 박승규 타석에서 김지찬은 2루를 훔치며 올러를 더 흔들었고, 중전 적시타를 맞아 0-4까지 벌어졌다.

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올러는 계속된 1사 1루 위기에서 구자욱과 디아즈를 연달아 삼진으로 돌려세우며 각성한 모습을 보였다.

KIA는 3회초 한 점을 만회했다. 선두타자 하주석이 1루수 땅볼 포구 실책으로 출루한 가운데 2사 후 박재현이 우중간을 가르는 1타점 적시 3루타를 날려 1-4로 추격했다.

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KIA 벤치는 빠르게 움직였다. 올러가 더는 어렵다고 판단, 3회에 바로 양현종을 붙였다.

21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 무실점 투구 이어가는 KIA 선발 양현종. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com