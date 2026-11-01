3경기 연속 실책, PO 최다실책 타이, 이런 1루수가 아닌데…, '악플테러' 호소 후 타격도 차갑게 식었다[PO5 현장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 4회초 무사 1루 디아즈가 나성범의 땅볼 타구를 잡아낸 뒤 1루 주자 나성범을 2루 포스아웃 시키며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]매 경기 실책 하나씩이다.

삼성 라이온즈 르윈 디아즈가 수상하다. 리그 탑급 수비를 자랑하는 1루수.

하지만 플레이오프 3차전부터 3경기 연속 실책 행진 중이다.

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5차전에도 어김 없었다.

4-0으로 앞선 6회초 선두타자 하주석의 땅볼 타구를 떨어뜨렸다.

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미트에 볼집이 아닌 손목 쪽에 맞고 굴절된 사이 하주석이 1루 커버를 들어온 후라도보다 간발의 차로 빠르게 베이스를 밟았다. 뜻 대로 안된다는 듯 디아즈는 고개를 절레절레 저으며 답답함을 표했다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 선발 출전 준비하는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 선발 출전 준비하는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

무사 1루가 됐고, 2사 후 박재현의 적시 3루타가 터졌다. 결국 후라도의 비자책 첫 실점의 빌미가 된 실책이었다.

3경기 연속 실책으로 디아즈는 플레이오프 통산 5개의 실책으로 시리즈 최다 실책 타이 불명예 기록의 주인공이 됐다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회 삼진을 당한 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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타석에서도 힘을 쓰지 못했다.

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첫 두 타석 연속 삼진에 세번째 타석에서는 초구를 쳐 빗맞은 2루 땅볼로 물러났다.

2,3차전 연속 홈런과 멀티타점으로 승리를 이끌었던 디아즈는 4차전 4타수무안타로 침묵에 이어 갑작스러운 슬럼프 기미를 보였다.

디아즈는 4차전을 마친 직후 악플 테러에 대한 경고성 글을 올려 우려를 자아내고 있다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com