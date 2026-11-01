양현종한테 누가 뭐라 할 수 있나, KIA 야수들 해도 너무하네…눈물의 3⅔이닝 2실점 강판

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 양현종이 마운드를 내려고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] 위기의 순간, KIA 타이거즈 '대투수' 양현종이 마운드에 올랐으나 반전은 없었다.

양현종은 1일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 5차전 1-4로 뒤진 3회 2번째 투수로 구원 등판했다. 믿었던 선발투수 아담 올러가 2이닝 4실점으로 무너져 교체가 불가피했다.

양현종은 3⅔이닝 5안타 무4사구 2실점을 기록했다. 무실점 페이스였는데, 수비가 무너져 울었다.

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KIA 팬들은 양현종의 포스트시즌 등판을 간절히 기다리고 있었다. 포스트시즌 4선발로 낙점한 양현종이 등판할 기회가 좀처럼 없었기 때문. LG 트윈스와 준플레이오프는 3전 전승을 거뒀고, 삼성과 플레이오프도 다시 1선발부터 돌아간 가운데 제임스 네일이 1차전에서 헤드샷으로 조기 퇴장하는 변수가 있었다. 시리즈 1승2패로 몰린 KIA는 4차전에 양현종 대신 네일을 투입하는 강수를 둬 4대2로 승리했다.

5차전에 양현종을 투입할 법했지만, 이범호 KIA 감독의 선택은 올러였다. 냉정히 구위가 더 좋은 올러를 먼저 쓰고, 위기에 양현종을 올릴 계획이었다. 올러가 5이닝 이상 제 몫을 해준다면 양현종은 한국시리즈 1차전 등판이 유력했다.

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양현종은 올러를 두드리며 달아오른 삼성 타선을 잠재우는 데 성공했다. 3회말 등판하자마자 최형우와 김영웅에게 연속 안타를 맞았지만, 다음 3타자를 모두 내야 땅볼로 돌려세워 추가 실점을 막았다.

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4회와 5회는 깔끔하게 삼자범퇴. KIA는 타선이 조금만 터지면 마지막으로 승부를 걸어볼 수 있겠다는 희망을 품을 만했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 4회말 양현종이 김지찬의 내야땅볼 타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 4회말 양현종이 구자욱의 플라이 타구를 향해 손짓하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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하지만 KIA 타선은 좀처럼 삼성 선발투수 아리엘 후라도를 무너뜨리지 못했고, 그사이 KIA 수비가 먼저 무너졌다.

양현종은 6회말 선두타자 류지혁에게 안타를 맞았지만, 잘 막아내고 있었다. 강민호의 희생번트로 1사 2루, 이재현의 우익수 뜬공으로 아웃카운트만 늘린 채 류지혁은 2루에 계속 묶어뒀다. 이어 김지찬까지 좌익수 뜬공으로 잘 잡았다 싶었던 순간, 좌익수로 수비 위치를 바꾼 카스트로가 일을 냈다. 타구 판단을 잘못해 앞으로 갔다가 뒤로 가는 바람에 1타점 적시 3루타를 만들어 준 것.

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다음 타자 박승규 타석에서는 좌익수 카스트로가 거의 담장 앞에 붙어 있었는데, 좌전 적시타가 되면서 1-6까지 벌어졌다. 결국 KIA는 2사 1루 위기에서 곽도규로 마운드를 교체할 수밖에 없었다. 곽도규가 구자욱을 헛스윙 삼진으로 돌려세워 흐름은 끊었지만, 이미 승부의 추는 삼성으로 크게 기울었다.

결국 김호령 부진의 나비 효과다. 김호령의 타격이 부진하니 5회 중견수 박정우의 대타로 이호연을 썼다가 대수비 김호령을 넣지 않고 기존 선수들의 수비 위치를 바꿨다. 이호연을 1루수로 투입하면서 1루수 카스트로를 좌익수, 좌익수 박재현을 중견수로 보냈는데 결국 치명적 실책으로 이어졌다. 카스트로는 박재현의 등장 이전에 외야 수비가 불안해 시즌 도중 1루수로 전환했다.

양현종은 간절히 기다렸던 포스트시즌 등판 기회를 정말 잘 살리고 있었는데, 수비 붕괴에 울었다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 2사 2루 카스트로가 김지찬의 안타 타구를 잡지 못하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com