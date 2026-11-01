'환상적 높낮이' 후라도, 또 한번 삼성 구했다, 7이닝 1실점, PO MVP 유력[PO5]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회 투구를 마치고 환호하는 삼성 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]아리엘 후라도가 2차전에 이어 또 한번 팀을 구했다.

후라도는 1일 대구 라이온즈파크에서 열리는 KIA 타이거즈와의 플레이오프 5차전에 선발 등판, 7이닝 5안타 2볼넷 3탈삼진 1실점(비자책) 역투로 펼쳤다.

95구 만에 무려 7이닝을 소화하며 이닝이터로서의 면모를 가을야구까지 이어갔다. 한국시리즈를 앞두고 불펜 소모를 최소화 시켜준 눈부신 역투. 6-1로 앞선 7회를 마친 후라도를 향해 3루측 관중은 이름을 연호했다. 후라도는 불편한 몸에도 안방을 지키며 호투를 합작한 강민호와 진하게 포옹하고 편한 마음으로 더그아웃으로 향했다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회초를 무실점으로 마친 후라도가 강민호와 포옹을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

비결은 절묘한 제구력이었다. 2차전에 후라도에 당한 KIA선수들은 하이존 공략에 대비하고 나왔다. 하지만 후라도는 영리했다. 보더라인 높은 공과 낮은 공을 상황에 따라 절묘하게 섞으면서 예측 배팅을 피해갔다. 연속 안타를 단 하나도 허용하지 않은 비결이다.

후라도는 1회를 공 8개로 삼자범퇴 처리하며 산뜻하게 출발했다. 2회 선두타자 나성범 볼넷으로 첫 출루를 허용했지만, 김선빈을 몸쪽 파고드는 체인지업으로 병살타를 유도했다.

삼성 타선도 일찌감치 지원에 나섰다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회초 1사 1,2루 김선빈이 후라도에 루킹 삼진을 당하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1회 최형우의 적시타로 선취점을 안겼다. 2회 1사 후 강민호 안타와 이재현의 2루타로 만든 2,3루에서 김지찬의 2타점 적시타와 박승규의 연속 적시타로 4-0을 만들었다.

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후라도는 3회 디아즈의 선두타자 실책으로 내준 2사 1루에서 박재현에게 우월 3루타를 맞고 첫 실점했다. 자책점은 아니었다.

이후 길게 이어진 시소전은 6회 또 한번 출렁였다. 2사 2루에서 김지찬의 직선타를 좌익수 카스트로의 판단미스로 키를 넘는 적시 3루타가 됐다. 박승규의 적시타가 이어지며 6-1.

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이대로 삼성이 승리하면 후라도는 가장 유력한 플레이오프 MVP 후보가 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com