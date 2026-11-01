'허망한 탈락' KIA, 꼴찌 후보→3위 이미 기적이었다…그래도 아름다운 퇴장이다

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 8회초 김도영이 1루 파울플라이로 물러나며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "안 아픈 선수가 없습니다."

KIA 타이거즈 이범호 감독은 1일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 5차전을 앞두고 선수들을 향한 안타까운 마음을 숨기지 못했다. 포스트시즌을 치를수록 트레이닝 파트에서 보내는 리포트가 길어지고 있다는 것. 선수들 다 조금씩 잔부상이나 피로감을 안고 버티고 있었다.

하지만 KIA도 물러날 수 없었다. 정규시즌 개막을 앞두고 KIA는 최하위권으로 평가받았지만, 당당히 3위에 오른 이유를 한번 더 증명하고 싶었기 때문.

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타선은 김도영이 홈런왕을 차지하며 펄펄 날았고, 나성범과 김선빈도 부활을 노래했다. 외국인 타자 해럴드 카스트로까지 햄스트링 부상 복귀 이후 20홈런을 몰아치며 다시 강타선을 구축했다. 톱타자 박재현을 발굴한 것도 큰 소득이었다.

마운드는 외국인 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러가 역대급 이닝이터 능력을 보여줬고, 베테랑 양현종도 12승을 책임졌다. 전상현 조상우 성영탁 정해영 이의리 곽도규 등 불펜도 누구 하나 고생하지 않은 선수가 없었다.

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사실상 지난 9월 29일 광주 KT 위즈전부터 KIA의 포스트시즌은 시작됐다. 3위 사수를 위해 거의 매 경기 총력전을 치렀고, 한 달 동안 누적된 피로가 하나둘 나타나고 있었다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 1실점 후 이닝을 마친 올러가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 4회말 양현종이 김지찬의 내야땅볼 타구를 잡아 1루로 던지고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

이 감독은 "선수들이 힘들다. 포스트시즌을 준비하기 전부터 KT전(지난 9월 29일 광주)부터 같은데, 30일 정도 3위를 하기 위해서 달렸다. 또 한국시리즈를 가기 위해 선수들이 정말 열심히 잘 달려왔다. 지금 상황에서는 선수들이 피로 누적보다는 투혼이라고 생각한다. 그만큼 최선을 다해서 달려왔다. 이기는 경기를 해서 수원에 있는 KIA 팬들에게도 야구를 선사할 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

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하지만 기적은 없었다. KIA는 1대6으로 패하며 시리즈 2승3패로 밀려 가을 무대에서 퇴장했다.

선발 아담 올러가 2이닝 4실점으로 무너진 가운데 양현종을 바로 붙였으나 수비의 도움을 받지 못해 3⅔이닝 2실점으로 무너졌다.

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KIA 타선은 삼성 선발투수 아리엘 후라도를 거의 공략하지 못했다. 3회에 박재현이 1타점 적시 3루타를 쳐 불을 붙이려 했지만, 산발적으로 나오는 안타에 점수를 뽑기가 어려웠다.

타격이 부진한 중견수 김호령을 대신해 1루수 해럴드 카스트로를 좌익수로 돌리고, 이호연이 1루수를 맡으면서 박재현을 중견수로 쓰는 강수는 결과적으로 악수가 됐다. 삼성 타선을 잘 누르던 양현종이 6회 좌익수 카스트로의 타구 판단 실수로 김지찬에게 1타점 적시 3루타를 내주지 않았더라면, 이날 경기 흐름은 달라졌을지도 모른다.

올러나 야수들이나 지친 기색이 역력했고, 힘을 쓰고 싶어도 힘을 쓰지 못해 결국 고개를 숙였다. 마무리는 분명 아쉬운데, 그래도 KIA는 박수받아야 할 시즌을 보냈다. 조금 아프지만 아름다운 퇴장이다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 2사 2루 카스트로가 김지찬의 안타 타구를 잡지 못하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com