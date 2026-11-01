"이래서 '최형우 시리즈'라고 하는구나"…43세 타자 PO타율 0.385 말이돼? '단두대 매치에서도 빛난 해결사 본능' [PO5 현장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 2사 1, 2루. 1타점 적시타를 날리고 있는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 선두타자 안타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 에이스들의 어깨가 무너지고 불펜이 방전된 가을야구의 마지막 외나무다리 승부. 그 처절한 그라운드에서도 베테랑은 빛났다. 삼성 라이온즈의 43세 '살아있는 전설' 최형우(삼성 라이온즈).

정규시즌 3할 타율을 기록하며 중심 타선을 든든히 지탱했던 최형우가 가을 야구에서도 매서운 불방망이를 휘두르고 있다. 이번 플레이오프(5전3선승제)에서 그는 1일 5차전 3타수 2안타 멀티히트를 포함해 시리즈 도합 13타수 5안타, 타율 3할8푼5리라는 경이로운 타격감을 뽐내며 사자 군단의 공격을 이끌었다.

단기전의 살얼음판 중압감 속에서도 찬스마다 배트 중심에 공을 정확히 맞히며 팀 타선의 혈을 뚫어낸 타격 장인의 클래스. 팬들이 왜 이번 가을야구를 두고 "결국 최형우 시리즈가 맞다"라고 열광하는지 숫자로 완벽히 증명해 낸 셈이다.

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1일엔 1회부터 적시타를 때려냈고 3회 선두타자로 중전 안타, 4-1로 앞선 5회는 좌익수 뜬공으로 물러났고 6회 수비때 김헌곤으로 교체됐다.

가을야구 단기전에서 상대 투수진의 집중 견제를 받는 4번·지명타자가 3할대 후반의 고타율을 유지하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 최형우가 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 2사 1,2루 최형우가 선취 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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준플레이오프를 스윕하고 올라온 KIA 타이거즈 배터리는 최형우를 봉쇄하기 위해 집요한 몸쪽 승부와 바깥쪽 떨어지는 유인구를 섞어 던졌다. 하지만 최형우의 노련한 선구안과 정교한 배트 컨트롤 앞에서는 어떤 볼 배합도 통하지 않았다.

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최형우는 불리한 카운트에서도 끈질기게 공을 커트해 내며 상대 투수의 투구 수를 늘렸고, 실투성 공은 여지없이 깨끗한 안타로 연결했다. 특히 패배가 곧 탈락을 의미하는 벼랑 끝 승부처마다 멀티히트로 찬스를 이어가며 13타수 5안타라는 압도적인 수치를 완성했다.

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찬스에서 해결사 역할을 톡톡히 해냄은 물론, 뒤이어 나오는 르위 디아즈와 하위 타선에 득점 밥상을 완벽히 차려주는 가교 역할을 100% 수행했다.

이번 시리즈에서 최형우가 보여준 존재감은 방망이에만 그치지 않는다. 구자욱의 부상으로 좌익수로 선발 출전하고 있지만 별다른 실수 없이 깔끔하게 수비를 해내고 있다. 2차전에서는 아리엘 후라도의 포스트시즌 개인 통산 첫 승을 지켜낸 결정적인 2루 보살을 만들어내기도 했다.

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젊은 선수들이 가을 단두대 매치의 중압감에 짓눌려 제 스윙을 하지 못할 때, 수많은 한국시리즈를 거치며 산전수전을 다 겪은 최형우의 방망이는 흔들림이 없었다. 승부처를 지배한 그의 관록은 사자 군단이 왜 그를 '우승 청부사'라 부르는지 다시 한번 확실하게 일깨워줬다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 2사 1, 2루. 1타점 적시타를 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com