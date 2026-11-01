'치명적 실책' 카스트로 누가 욕하겠나…KIA 김호령 부진 나비효과, 아쉬움 남겼다

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 2사 2루 카스트로가 김지찬의 안타 타구를 잡지 못하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 김민경 기자] 결국 우려했던 일이 터졌다. KIA 타이거즈가 중견수 김호령 부진의 나비 효과로 무너졌다.

KIA는 1일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 5차전에서 1대6으로 완패했다. 선발투수 아담 올러가 2이닝 4실점으로 무너지면서 사실상 초반부터 승기를 완전히 내줬다.

3회부터 구원 등판한 양현종이 KIA로 분위기를 끌고 오는 듯했다. 그런데 수비 하나로 시리즈는 완전히 끝났다.

Advertisement

문제 상황은 6회에 나왔다. 양현종은 선두타자 류지혁에게 안타를 맞았지만, 잘 막아내고 있었다. 강민호의 희생번트로 1사 2루, 이재현의 우익수 뜬공으로 아웃카운트만 늘린 채 류지혁은 2루에 계속 묶어뒀다. 이어 김지찬까지 좌익수 뜬공으로 처리하려던 순간, 좌익수로 수비 위치를 바꾼 해럴드 카스트로가 사고를 쳤다. 타구 판단을 잘못해 앞으로 갔다가 뒤로 가는 바람에 1타점 적시 3루타를 만들어 준 것.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 2사 2루 카스트로가 김지찬의 안타 타구를 잡지 못하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 4회말 카스트로가 내야땅볼을 치고 1루로 달려오는 김지찬의 발에 밟힌 뒤 괴로워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

다음 타자 박승규 타석에서는 좌익수 카스트로가 거의 담장 앞에 붙어 있었는데, 좌전 적시타가 되면서 1-6까지 벌어졌다. 결국 KIA는 2사 1루 위기에서 곽도규로 마운드를 교체할 수밖에 없었다. 곽도규가 구자욱을 헛스윙 삼진으로 돌려세워 흐름은 끊었지만, 이미 승부의 추는 삼성으로 크게 기울었다.

Advertisement

KIA는 5회초 1사 후 김태군이 좌전 안타로 출루하자 박정우 타석에 대타 이호연을 썼다. 이호연은 좌익수 뜬공에 그쳤고, 후속타 불발로 추격에 실패했다.

Advertisement

정석대로면 이호연을 대수비 김호령으로 바꿔야 했지만, 이범호 감독은 이호연을 1루수로 남겨뒀다. 1루수 카스트로는 좌익수, 좌익수 박재현은 중견수로 연쇄 이동했다. 수비보다는 공격에 초점을 맞춘 승부수였다.

Advertisement

김호령이 2차전에서 4타수 4삼진에 그치고, 3차전 대타 기회에서도 무력하지 않았다면 나오지 않았을 장면이었다.

승부수는 오히려 삼성을 돕는 꼴이 됐다. 신성 박재현의 등장과 별개로 카스트로는 외야 수비가 좋은 선수가 아니었다. 그래서 박재현을 주전 좌익수로 쓰면서 카스트로를 1루수로 돌렸다. 1루수 카스트로는 가을 무대에서 내내 호수비를 펼쳤지만, 좌익수로 바꾸자마자 팀에 치명적인 실책을 저질렀다. 실책은 카스트로가 했지만, 카스트로만 탓할 수는 없는 상황이다.

Advertisement

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회말 2사 만루. 외야플라이로 물러나는 KIA 김호령. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com