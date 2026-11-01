'후라도 7이닝 역투' 삼성, KIA 꺾고 2년 만에 KS 진출, 5차전 혈투 후 KT와 기울어진 KS, 하지만 야구는 모른다[PO5 리뷰]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회초를 무실점으로 마친 후라도가 강민호와 포옹을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 2년 만에 한국시리즈 진출에 성공했다.

삼성은 1일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 5차전에서 6대1로 승리하며 시리즈 전적 3승2패로 플레이오프를 통과했다.

삼성은 수원으로 이동해 하루를 쉰 뒤 3일 오후 6시 30분 수원 KT위즈파크에서 정규리그 우승팀 KT 위즈와 한국시리즈 1차전을 시작한다.

Advertisement

준플레이오프에서 LG 트윈스를 3연승으로 물리친데 이어 플레이오프 1차전까지 승리했던 KIA는 1승2패에서 5차전까지 성사시키는 저력을 보였다.

하지만 시즌 막판 치열했던 3위 싸움 부터 한달 여 길게 이어진 체력저하 속 눈에 띄게 떨어진 집중력으로 아쉽게 발걸음을 광주로 돌렸다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 2사 2루 김지찬이 1타점 3루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

2차전에서 희비가 엇갈렸던 후라도와 올러의 5차전 선발 재대결.

Advertisement

Advertisement

이번에도 경기 초반 후라도가 앞서갔다.

1회초를 공 8개 만에 삼자범퇴 처리하자, 삼성 타선이 화답했다.

Advertisement

1회말 2사 1,2루에서 최형우가 해결사로 나섰다. 풀카운트에서 바깥쪽 체인지업을 무릎을 꿇다시피 당겨 선제 중전 적시타를 날렸다.

Advertisement

2회에도 1사 후 강민호 이재현의 연속 안타로 만든 2,3루에서 김지찬과 박승규의 연속 적시타가 터지며 4-0으로 달아났다. KIA가 3회 상대실책과 박재현의 적시 3루타로 1점을 따라붙었다.

KIA 올러는 2이닝 만에 6안타 4실점 후 물러났다. 양현종이 3회부터 등판하면서 시소전이 이어졌다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회말 1타점 적시타 날린 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

경기는 6회말 삼성 공격에서 또 한번 요동쳤다.

Advertisement

2사 2루에서 김지찬의 직선타를 좌익수로 이동한 카스트로가 판단미스로 뒤로 넘기며 적시 3루타가 됐다. 박승규의 적시타가 이어지며 6-1. 경기는 그대로 끝이었다.

후라도는 7이닝 동안 5안타 1실점(비자책) 역투로 2차전에 이어 팀의 2승을 책임지며 시리즈 MVP에 올랐다. 이승민 원태인이 8,9회에 각각 등판해 5점 차 리드를 지켰다. 김지찬 박승규 테이블세터가 5타점을 합작하며 공격을 이끌었다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성 이승민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

천신만고 플레이오프를 통과한 삼성은 5차전 승부 여파로 KT와의 한국시리즈를 불리하게 출발할 수밖에 없게 됐다.

3일 1차전 선발은 최원태가 유력하다. 하지만 4일 2차전 선발은 미정이다. 페덱이 4일 휴식 후 등판할 수 있지만, 플레이오프 사흘 휴식 후 플레이오프 4차전에 99구를 던진 터라 고심이 크다.

수원에서 1승1패만 하면 대성공. 삼성은 대구로 이동해 후라도 등 외국인 에이스를 총동원해 승부를 걸 수 있다. 다만, 플레이오프 5경기 전 경기 출전하며 피로가 쌓인 이승민 등 불펜 필승조의 과부하와 야수진의 피로 회복이 우승 도전의 관건이 될 전망이다.

대구=정현석 기자 hschung@sportschosun.com