'승률 0.870' 행운 징표, 한국시리즈 전경기 함께 한다! 이강철 감독 출사표 "통합우승의 기쁨 안겨드리겠다"

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT가 롯데에 승리했다. 완봉승을 거둔 고영표가 주먹을 쥐어보이고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 최원준, 허경민과 대화를 나누는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 통산 2번째 우승을 향한 뜨거운 출사표를 던졌다.

1일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 플레이오프 5차전은 삼성의 6대1 승리로 끝났다.

이로써 삼성은 플레이오프 총전적 3승2패로 KT와 맞붙는 한국시리즈에 진출했다.

Advertisement

이를 지켜본 이강철 감독은 "(플레이오프에서) 삼성이 투타 안정된 전력을 보여주며 한국시리즈에 진출했다. 만만치 않은 상대"라면서도 "정규시즌처럼 우리의 야구를 하는 것이 중요하다"고 힘주어 말했다.

사진제공=KT 위즈

사진제공=KT 위즈

이어 "한국시리즈를 앞두고 자체 훈련과 연습경기를 통해 부족한 부분을 보완하고 컨디션을 끌어올렸다. 정규시즌 1위팀이라는 자부심을 갖고 팀 KT가 팬 여러분께 통합 우승의 기쁨을 안겨드리겠다"라고 강조했다.

Advertisement

KT는 한국시리즈 전경기에 정조대왕 유니폼을 착용할 예정. 정조대왕 유니폼은 2026~2027 수원 방문의 해를 맞아 수원 한국시리즈를 수원 시민들과 함께 한다는 의미다.

Advertisement

올해 정조대왕 유니폼의 승률은 9월 8일 이후 20승2무3패(승률 0.870)이다.

Advertisement

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com