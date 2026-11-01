'패승승패승' 삼성, KIA 꺾었다! KT 나와라…KS 입장권 2일 오픈 [공식발표]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 선수들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. KT가 9대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 KT 선수들의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈와 KT 위즈가 한국시리즈에 맞붙는다.

KBO는 "3일부터 열리는 KT와 삼성의 한국시리즈 입장권 예매를 2일 오전 11시부터 진행한다"고 1일 밝혔다.

정규시즌을 2위로 마친 삼성은 플레이오프에서 KIA 타이거즈와 맞대결을 펼쳤다. 1차전을 내준 삼성은 2,3차전을 잡으면서 유리한 고지를 점했다. 그러나 4차전 패배로 벼랑 끝으로 몰린 채 홈인 대구로 돌아왔다.

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대구에서 삼성은 아리엘 후라도의 7이닝 1실점 위력투를 앞세워 6대1로 승리했고, 2년 만에 한국시리즈 진출을 일궈냈다.

한국시리즈 입장권은 전량 예매로 진행된다. 취소분이 있을 경우 당일 경기 시작 2시간 전부터 해당 구장에서 현장 판매를 실시할 예정이다.

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또한, 경기 당일에는 온라인 예매 이용이 어려운 관람객을 위한 현장 판매가 실시된다.

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만 65세 이상(1962년 1월 1일 이전 출생자), 장애인(장애인등록증/복지카드 소지자), 외국인(여권 소지자)은 1인 1매에 한해 매표소에서 구매할 수 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com