"원태인 또 왜 냈냐고? PO에 투수 아낄 상황 어디있나"…사령탑의 확고한 신념→KS에서도 이어질까 [PO 승장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 환호하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 환호하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] "포스트시즌에 투수 아낄 상황이 어디 있나."

삼성 라이온즈가 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 최종 5차전에서 6대1 완승을 거두며 시리즈 전적 3승2패로 한국시리즈 진출을 확정 지었다. 정규시즌 2위로 플레이오프에 직행한 사자 군단은 벼랑 끝 혈투를 뚫고 마침내 수원에서 기다리는 페넌트레이스 우승팀 KT 위즈와의 파이널 무대에 오르게 됐다.

경기 후 공식 기자회견장에 들어선 박진만(50) 감독의 표정에는 안도감과 결의가 교차했다. 박 감독은 "우리 선수들이 끝까지 최선을 다해 올 시즌 목표했던 큰 관문 하나를 드디어 뚫어냈다"라며 "이제 한국시리즈에 가서 팀 분위기를 다시 한번 끌어올려, 우리가 올 시즌 진정으로 목표했던 대업(통합 우승)을 반드시 이루겠다"라고 소감을 밝혔다.

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가장 시선을 모았던 장면은 6-1로 승기가 기운 9회초였다. 5점 차의 여유 있는 리드였지만, 박 감독은 일말의 방심도 허용하지 않고 불펜에서 몸을 풀던 에이스 원태인을 호출했다.

'원태인을 아낄 생각은 없었느냐'는 질문에 박 감독은 단호하게 고개를 저었다. 박 감독은 "이길 생각만 하고 무조건 출전시키려 했다. 포스트시즌은 투수를 아낄 수 있는 상황이 결코 아니다"라며 "마지막 5차전에서 승리를 확실하게 매조지기 위해 가장 믿을 수 있는 카드를 망설임 없이 투입했다"라고 설명했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 KIA를 잡고 한국시리즈 진출에 성공했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 원태인, 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 투구하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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박 감독의 믿음에 원태인은 역투로 화답했다. 선두타자 김선빈과 11구 풀카운트 접전 끝에 볼넷을 내줬지만, 후속 한준수를 3루수 땅볼로 유도한 뒤 하주석과 김태군을 연속 4구 만에 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 22개의 공으로 팀의 한국시리즈 진출을 제 손으로 완성했다.

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원태인은 이번 플레이오프 5경기 중 무려 3경기에 구원 등판해 3⅔이닝 1실점 6탈삼진, 1승 평균자책점 2.45를 기록하며 '수호신' 김재윤이 부상으로 낙마한 삼성 마운드의 숨통을 틔웠다.

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자연스럽게 시선은 7전4선승제로 치러지는 한국시리즈에서 원태인이 어떤 보직을 맡을지로 쏠린다. 박 감독은 한국시리즈 선발 로테이션 구상에 대해"한국시리즈 1, 2, 3선발은 최원태, 크리스 페덱, 아리엘 후라도로 준비돼 있는 것이 맞다"라고 공개했다.

이어 원태인의 활용법에 대해서는 "여러 가지 방안을 깊이 고민하고 있다. 가장 중요한 것은 태인이의 몸 상태를 면밀히 체크해야 하고, 선수의 의중도 충분히 들어봐야 한다. 그에 따라 보직에 변동이 있을 수 있다"라며 여지를 남겼다.

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김재윤의 한국시리즈 출전 여부가 불투명한 상황에서, 플레이오프 내내 압도적인 구위로 경기 후반을 지워낸 원태인이 한국시리즈에서도 '전문 클로저'로 뒷문을 잠글지, 아니면 4차전 선발 혹은 롱릴리프로 돌아갈지는 박진만호의 가장 위협적인 조커 카드가 될 전망이다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 원태인이 9회초 마운드에 오르며 공을 건네받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com