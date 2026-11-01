김혜성 이름은 아예 없네? '부상병동' 오타니, 내년에도 던질까…'FA 8명' 다저스, 운명의 비시즌

김혜성. AFP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] "오타니 쇼헤이는 다음 시즌에도 등판이 기대된다. 건강하다면 확실하다."

거듭된 부상 앞에 오타니는 무릎꿇을까. 아니면 '이도류(투타 병행)'를 이어갈까.

MLB닷컴 다저스 공식 사이트는 1일(한국시각) 2027 개막 로스터 예측을 발표했다.

Advertisement

다저스는 은퇴를 선언한 미겔 로하스를 제외하고 올겨울 무려 8명의 선수가 FA가 된다. 그럼에도 기존 전력은 탄탄하게 갖춰져있다. 이 전력 그대로도 내년 다시 우승을 노릴만한 팀이지만, 다저스는 선수 보강에 돈을 아끼지 않는 팀이다. 3년 연속 월드시리즈 우승은 좌절됐지만, 적절한 선수 영입이 더해진다면 다시 내년 한층 더 강한 팀으로 다시 태어날 수 있다.

개막 로스터가 올시즌과 크게 다르지는 않을 전망. 다만 포수 달튼 래싱이 지난 10월 하순 팔꿈치 수술을 받음에 따라 래싱은 빠질 가능성이 높다.

Advertisement

오타니에 대해서는 '이도류(two-way)'라는 분야에선 유일무이한 선수다. 하지만 올시즌 부상으로 인해 팀의 부담이 커졌다. 매체는 '내년 다저스가 거듭된 부상에 시달리는 오타니의 이도류를 어떻게 관리하느냐가 관건'이라고 설명했다.

Advertisement

선발진의 경우 일단 태릭 스쿠벌이 FA다. 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 블레이크 스넬, 타일러 글래스노까지 4명은 '건강하다면 확실'이란 꼬리표가 붙었지만 포함됐다. 5선발은 에멧 시한, 저스틴 로블레스키, 개빈 스톤 등이 경쟁할 것으로 전망된다.

LA 다저스 토미 에드먼. AP연합뉴스

Advertisement

그렇다면 오타니의 입지는 어떨까. 매체는 '다음 시즌에도 투수로서의 활약은 기대되지만, 개막부터 선발 로테이션에 들어갈지는 의문'이라며 조심스러운 태도를 취했다.

현재로선 포수는 윌 스미스와 헌터 페두시아 둘 뿐이다. 1루수 프레디 프리먼은 다저스와 맺은 6년 1억 6200만 달러 계약의 마지막 해다.

Advertisement

2루수 토미 에드먼의 경우 '최우선 보강 포지션'이라는 단서가 달렸다. 올해 다저스 2루수 OPS(출루율+장타율)가 0.676에 그친 만큼 반드시 업그레이드가 필요하다는 것. 3루수 맥스 먼시, 유격수 무키 베츠는 부동이다. 먼시 역시 2028시즌 구단 옵션이 있다.

외야의 경우 유망주 호수에 데 파울라를 비롯해 앤디 파헤스, 카일 터커가 지킨다. 올시즌 데 파울라 대신 주전으로 뛰었던 테오스카 에르난데스 역시 건재하다. 데 파울라의 수비는 여전히 의문스럽지만, 올시즌 빅리그 타자로서 보여준 존재감은 호평받았다.

그외 벤치 야수로는 알렉스 프리랜드, 잭 에르하드, 알렉스 콜 등이 거론됐다. 프리랜드는 로하스가 맡았던 내야 유틸리티 1옵션으로 추천됐다.

Advertisement

김혜성.AP연합뉴스

하지만 3년 계약(3+2년 최대 2200만 달러)의 마지막 시즌인 김혜성의 이름은 아예 찾아볼 수 없었다. 적어도 MLB닷컴 차원에선 내년 시즌 다저스에서 뛸 선수로 보지 않는 분위기다.

불펜은 에드윈 디아즈와 태너 스콧, 에두가르도 엔리케즈가 건재하지만, FA가 되는 에반 필립스와 알렉스 베시아의 공백이 커보인다. 현지에서는 스쿠벌과 베시아가 1순위로 잡아야하는 FA 선수로 거론되고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com