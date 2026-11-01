7회 마치고 강민호와 격한 포옹한 PO MVP…후라도 "감정이 격해졌었다" [PO MVP]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회초를 무실점으로 마친 후라도가 강민호와 하이파이브를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 플레이오프 MVP 후라도가 포즈를 취하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 사자 군단의 가을을 가장 높은 곳으로 끌어올린 주인공은 단연 아리엘 후라도(30·삼성 라이온즈)였다.

후라도는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 5차전에서 압도적인 역투를 펼치며 팀의 6대1 완승을 견인했다. 앞서 2차전 6⅔이닝 2실점 108구 역투에 이어 최종 5차전에서는 7이닝동안 95개의 공을 던져 4사구 2개를 포함해 5안타 3탈삼진 1실점 역투를 펼치며 플레이오프 2경기에서 모두 승리투수가 됐다. 기자단 투표 압도적인 지지로 '플레이오프 시리즈 MVP'의 영예를 안은 것은 물론이다.

불과 3개월 전 어깨 부상으로 마운드를 비웠을 때만 해도 '가을야구를 앞두고 교체되는 것 아니냐'는 흉흉한 소문이 돌기도 했다. 게다가 KBO 입성 후 가을야구 통산 무승 3패에 그쳤던 징크스까지 안고 있었다. 하지만 후라도는 그 모든 편견과 불운을 제 손으로 산산조각 내며 마침내 '가을의 황제'로 우뚝 섰다.

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정규시즌 4시즌 동안 80차례의 퀄리티스타트(QS)를 기록하며 리그 최고의 이닝 이터로 활약했지만, 유독 포스트시즌 무대에서만 승리가 없었던 그였다. 플레이오프에서 완벽한 반전을 이끌어낸 비결을 묻자 후라도는 담담하면서도 단단한 어조로 입을 열었다.

후라도는 "사실 야구를 하다 보면 그런 불운이나 부진은 언제든 일어날 수 있는 일이다. 모든 경기는 다르고, 매 순간 배움이 있다"라며 "실수가 나오면 그것을 바로잡기 위해 훈련장에서 더 땀을 쏟았다. 부족했던 점을 하나씩 고치면서 준비했기에 당연히 좋은 결과가 따라왔다고 생각한다"라고 성숙한 답변을 내놨다.

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단기전에서 선발투수를 가장 흔드는 것은 야수들의 실책이다. 실제로 이번 시리즈에서 삼성 내야진은 팽팽한 순간 몇 차례 포구와 송구 실책을 범하며 위기를 자초했다.

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하지만 후라도는 단 한 번도 마운드 위에서 인상을 찌푸리거나 흔들리지 않았다. 오히려 더그아웃으로 들어오는 야수들의 엉덩이를 두드리며 먼저 다가갔다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회 투구를 마치고 환호하는 삼성 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 선발 투구하고 있는 삼성 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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후라도는 "야구를 하다 보면 실책은 언제든 나올 수 있는 작은 부분에 불과하다"라며 "실책이 나와도 전혀 신경 쓰지 않았다. 오히려 야수들에게 다가가 '괜찮다, 너무 잘하고 있다. 내가 땅볼을 유도해 줄 테니 다음 타구를 꼭 잡아달라'고 격려했다. 동료들을 믿었기 때문에 내 공을 던질 수 있었다"라고 에이스다운 품격을 드러냈다.

박진만 감독이 시리즈 내내 강조했던 '5이닝 최소 실점' 주문에 대해서도 명확한 자기 철학을 밝혔다.

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"마운드에 올라갈 때마다 내 본연의 역할이 무엇인지만 생각했다. 많은 삼진을 욕심내기보다, 빠르게 범타와 병살타를 유도해 투구 수를 줄이고 야수들의 수비 집중력을 끌어올리는 피칭에 집중했다"라고 덧붙였다.

7회를 마치고 마운드를 내려올 때, 안방마님 강민호와 나눈 뜨거운 포옹은 현장 팬들의 가슴을 뭉클하게 만들었다.

후라도는 그 순간을 떠올리며 "사실 어떤 특별한 말을 나눈 것은 아니었다. 그냥 말로 표현할 수 없는 감정의 폭발이었다. 이번 시리즈 내내 배터리 호흡이 정말 환상적이었고, 경기를 큰 점수 차로 이기고 있는 상황에서 서로의 고마움과 벅찬 감정이 자연스럽게 포옹으로 터져 나왔다"라며 베테랑 포수를 향한 깊은 신뢰를 보냈다.

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이제 후라도의 시선은 생애 첫 파이널 무대인 '2026 한국시리즈'를 정조준한다. KBO리그 입성 4년 만에 밟게 되는 대망의 한국시리즈다.

후라도는 "한국시리즈에 진출했다는 사실 자체가 형언할 수 없을 만큼 기쁘다"라며 "그 무대에 서게 되면 내 야구 인생에서 한 번도 느껴보지 못한 완전히 새로운 감정을 마주하게 될 것 같다. 그 솟구치는 아드레날린을 잘 다스리고 활용해서 마운드 위에서 모든 에너지를 쏟아붓겠다. 팀을 반드시 챔피언 트로피의 정상까지 올려놓겠다"라고 당찬 출사표를 던졌다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 6회초 2사 1, 2루. 한준수 삼진 후 환호하는 삼성 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com