"올러 교체 타이밍? 바뀐 투수가 안맞는다는 보장 있나"…당당한 패장 "선수들은 가진 것 이상으로 해줬다"

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 이범호 감독이 팬들에게 인사를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 1회말 1실점 후 이닝을 마친 올러가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] "투수 교체가 늦었다고? 바뀐 투수가 올라가서 안 맞을 거라는 보장이 어디 있나."

KIA 타이거즈 이범호(45) 감독의 목소리만큼은 단호했다. 한국시리즈 티켓을 목전에 두고 마지막 5차전에서 무릎을 꿇은 KIA 이범호 감독이 경기 후 쏟아진 '투수 교체 타이밍'에 대한 일각의 지적을 향해 사령탑으로서 모든 화살을 자신이 맞겠다는 듯 거침없이 정면 돌파했다.

KIA는 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프(5전3선승제)' 최종 5차전에서 선발 애덤 올러의 난조와 타선 침묵이 겹치며 1대6으로 완패했다. 준플레이오프 3연승 스윕에 이어 플레이오프 5차전 끝장 승부까지 치열한 가을 명승부를 연출했던 호랑이 군단의 2026년 여정은 아쉽게도 대구에서 마침표를 찍었다.

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패배 직후 이 감독은 아쉬움 속에서도 한 시즌 동안 모든 것을 쏟아부은 선수단을 감싸 안으며, 패배의 책임을 오롯이 자신의 몫으로 돌렸다.

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이날 승부의 분수령은 2회말이었다. 0-0으로 맞선 2회말, 선발 올러가 흔들리며 안타와 4사구를 허용했고 순식간에 4실점으로 빅이닝을 헌납했다. 벼랑 끝 5차전이었던 만큼 팬들과 일각에서는 "왜 올러가 흔들릴 때 곧바로 양현종을 투입하지 않고 실점할 때까지 지켜봤나" "투수 교체 타이밍이 한 박자 늦었던 것 아니냐"는 탄식이 쏟아졌다.

취재진의 질문에 이 감독은 작심한 듯 단기전 마운드 운용의 냉정한 현실을 짚었다. 이 감독은 "투수를 빨리 바꾼다고 해서 올라간 투수가 무조건 막아준다는 보장은 없다"라며 "뒤에 양현종을 대기시키고 있었던 것은 맞지만, 투수가 마운드에 올라가려면 최소한 팔을 풀고 자기 공을 던질 준비를 마칠 물리적인 시간이 필요하다"라고 설명했다.

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이어 선발 올러를 향한 계산도 털어놨다. "오늘 5차전은 시작 전부터 올러가 자기 역할을 해주지 못하면 게임을 풀어가기 어렵다고 봤다. 2회에 4점을 내줬지만, 준비를 마친 현종이가 뒤이어 올라와 추가 실점 없이 자기 몫을 훌륭하게 막아줬다. 벤치와 선수 모두 그 순간 최선의 판단을 내렸고, 모든 것을 다 쏟아부은 경기였다"라며 고개를 들었다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회말 1사 2루 올러가 박승규에 1타점 적시타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 위기를 무실점으로 마친 양현종이 주먹을 불끈 쥐고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

사령탑으로서 선발투수나 특정 선수를 탓할 생각은 없었다. 패배의 상처는 감독이 짊어지겠다는 것이다. 이 감독은 "경기 직후 더그아웃 미팅에서 선수들에게 '올 한 해 정말 고생 많았다'고 말했다. 솔직히 우리 선수들이 가진 전력과 기량 그 이상으로 철저하게 준비해 줬고, 그 덕분에 팬들에게 정말 멋진 가을야구를 선물했다"라며 "오늘 패배를 뼈아픈 교훈으로 삼아 부족한 점을 채워간다면, 우리는 내년에도 당당하게 우승에 도전하는 팀이 될 수 있다. 선수들에게 어떤 원망도, 아쉬움도 없다"고 담담히 말했다.

올 시즌을 앞두고 다수의 전문가들은 KIA를 '5강 턱걸이 후보'로 평가절하했다. 핵심 선수들의 부상 악재와 외국인 투수 잔혹사 속에서도 KIA는 정규시즌 3위를 차지했고, 가을야구 무대에서 디펜딩 챔피언 LG를 시리즈 전전 3대0으로 완파하며 플레이오프 5차전까지 삼성을 몰아붙였다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 양현종이 최형우에 안타를 허용하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. KIA 이범호 감독이 팬들에게 인사를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

감독으로서 처음 경험한 플레이오프 무대에 대해 이 감독은 솔직한 소회를 밝혔다. "감독으로 처음 치러본 플레이오프라 긴장도 많이 됐고 떨렸지만, 한편으로는 정말 즐거웠다. 우리 선수들이 큰 경기에서 어떻게 승부를 풀어가야 하는지 온몸으로 부딪치며 많은 것을 배웠다. 나 역시 계속해서 벽에 부딪치고 도전해야 하는 사령탑이다. 올 시즌 부족했던 부분들을 철저히 연구하고 개선해서 내년에는 더 좋은 야구를 보여드리겠다."

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 이범호 감독이 팬들에게 인사를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com