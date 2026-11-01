무기력한 4번, 어수선한 1루수, '멘붕' 디아즈 이대로 괜찮을까, KS도 걱정 "수비 자부심 큰 선수인데…"[PO5 현장]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 2회 삼진을 당한 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] 삼성 라이온즈가 한국시리즈 진출권을 손에 쥐었지만, 마냥 웃을 수만은 없다.

체력 걱정도 걱정이지만, 또 하나, 고민거리가 생겼다. 정규시즌 내내 팀의 중심을 잡았던 '4번 타자' 르윈 디아즈의 수비와 타격이 흔들리고 있기 때문이다.

삼성은 1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 KIA 타이거즈와의 플레이오프 5차전에서 승리하며 시리즈 전적 3승 2패로 한국시리즈 진출을 확정 지었다. 하지만 팀의 4번 타자이자 주전 1루수인 디아즈의 경기력은 심각한 우려를 자아냈다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 4회초 무사 1루 디아즈가 나성범의 땅볼 타구를 잡아낸 뒤 1루 주자 나성범을 2루 포스아웃 시키며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

디아즈는 이날 4번 1루수로 선발 출전했지만 4타수 무안타 3삼진으로 무기력하게 물러났다.

지난 4차전(4타수 무안타 2삼진)에 이어 2경기 연속 무안타(8타수 무안타 5삼진)의 극심한 타격 슬럼프다. 2차전과 3차전 연속 홈런을 터뜨리며 삼성의 연승을 이끌었던 해결사의 모습을 전혀 찾아볼 수 없다.

더 큰 문제는 리그 정상급을 자랑하던 '1루 수비'다. 이해할 수 없을 정도로 흔들리고 있다.

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팀이 4-0으로 앞선 3회초 KIA 선두타자 하주석의 평범한 땅볼 타구를 미트에 담지 못하고 떨어뜨렸다. 공이 볼집이 아닌 손목 쪽에 맞고 살짝 굴절되면서 1루 커버를 들어온 선발 아리엘 후라도보다 하주석의 발이 빨랐다. 자신의 뜻대로 되지 않는다는 듯 디아즈는 고개를 절레절레 저으며 답답함을 표했다. 결국 이 실책은 2사 후 박재현의 적시 3루타로 이어지며 후라도의 비자책 첫 실점의 빌미가 됐다.

이 실책으로 디아즈는 플레이오프 3차전부터 3경기 연속 실책을 범했다. 통산 플레이오프 최다 실책 타이 기록인 5개의 불명예 주인공이 됐다.

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공수에 걸쳐 자신감이 뚝 떨어진 모습.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 선발 출전 준비하는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

이 같은 극심한 난조 뒤에는 경기 외적인 '악플 테러' 피해가 부정적 여파를 미친 것으로 보인다. 디아즈는 4차전 직후 자신의 SNS에 자신과 가족을 향한 악담이 담긴 악플을 공개하며 "내가 만난 사람 중 가장 위선적이다. 저와 이야기할 일이 있다면 변호사와 하라"고 강경 대응을 선언한 바 있다.

야구에만 집중해도 모자랄 엄중한 시기. 몰상식한 도를 넘는 비난에 시달리며 멘탈이 흔들리는 기색이 역력하다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 선발 출전 준비하는 삼성 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

경기 후 삼성 박진만 감독도 디아즈의 부진을 안타까운 시선으로 바라봤다. 박 감독은 "디아즈는 평소 수비에 대한 자부심이 엄청나게 큰 선수다. 광주에서도 실책이 나왔고, 오늘도 실책이 연달아 나오면서 그 영향이 타격에까지 전달되고 있는 것 같다"고 분석했다.

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그러면서도 박 감독은 4번 타자를 향한 변함없는 신뢰를 보냈다. 박 감독은 "타격이라는 게 순간적으로 좋아지는 것이 아니다. 하지만 위기를 잘 넘겼기 때문에, 한국시리즈에 올라가면 팀이 원하는 부분을 분명히 잘 해줄 것이라 믿는다"라며 적극 감싸 안았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com