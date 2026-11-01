"외야 더는 무리" 또 한번의 읍소, "고민해보겠다" 화답, MVP급 해결사, 뺄 수는 없다, 그렇다면 구자욱을? [PO5 현장]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 삼성 좌익수 최형우가 카스트로가 친 담장을 맞는 타구를 잡아낸 뒤 2루로 송구하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]최고참 최형우가 또 한번 읍소하고 나섰다.

외야 수비, 이제는 빼달라는 이야기다. 플레이오프에서 공수 활약으로 팀을 한국시리즈에 올려놓은 장본인.

플레이오프 무대에서 최형우의 방망이는 뜨거웠다. 그가 1차전을 하루 쉬자 팀이 무기력하게 2안타 1득점으로 1대5 완패를 했다.

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벤치가 화들짝 놀랐다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 6회초 최형우가 역전 솔로홈런을 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

2차전부터 최형우를 부랴부랴 좌익수로 고정 기용하기 시작했다. 그러자 판도가 달라졌다.

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2차전에서 5차전까지 4경기에서 타율 0.385, 2홈런, 4타점, 출루율 0.429, 장타율 0.846이라는 압도적인 성적으로 역전 시리즈를 이끌었다. 결정적인 순간, 순도 높은 홈런과 타점으로 팀을 구했다. 4차전 2-1을 만드는 6회 최형우의 결정적 솔로홈런을 삼성 수비와 불펜진이 지켜내 이겼다면 시리즈 MVP는 최형우였다.

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구자욱이 햄스트링 부상 여파로 고정 지명타자로 나서야 하자, 외야 수비 우려를 털어내고 좌익수로 출전해 보살까지 기록하는 공수에서 맹활약을 펼쳤다. 선발 2승을 거둔 아리엘 후라도에게 시리즈 MVP를 내줬지만, 타자 쪽에서 단연 MVP급 활약이었다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 3회말 양현종이 최형우에 안타를 허용하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

하지만 팀을 한국시리즈로 이끈 직후에도 최형우의 '읍소'는 이어졌다.

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1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 5차전에서 6대1 승리를 이끈 뒤 최형우는 "수비에 대한 부담은 없는데 나이 때문인지 몸이 너무 아프고 힘들다. 한국시리즈에서는 감독님 등과 수비 출전에 대해 상의해야 할 것 같다"며 손사래를 쳤다. 이어 "예전엔 수비를 나가야 타격감이 살았는데, 지금은 벤치에서 푹 쉬다가 나가는 게 훨씬 도움이 되는 것 같다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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고민은 박진만 감독의 몫이다.

구자욱이 이번 플레이오프 5경기에서 20타수 3안타(타율 0.150)로 타격감이 떨어져 있는데다 수비를 소화하기엔 여전히 무리가 있는 상황. 구자욱을 지명타자로 쓰려면 최형우가 또다시 좌익수 장비를 차고 외야로 나가야 한다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 최형우와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

박진만 감독의 걱정은 수비가 아니라 체력이다. 박 감독은 경기 후 "한국시리즈에서도 구자욱 지명타자-최형우 좌익수 구성을 유지할지는 스태프, 트레이닝 파트와 상의해 봐야 한다"며 "수원 KT위즈파크는 대구와 구장 크기가 다르고, 형우가 1차전을 제외하고 수비를 풀로 뛰었기 때문에 타격에 영향이 갈 수 있는 부분도 염두에 둬야 한다"고 여지를 뒀다.

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하지만 현 시점에서 최형우를 아예 라인업에서 빼는 건 무리다. 결정적인 순간, 게임체인저 역할을 하는 최고의 클러치 히터를 벤치에 앉혀둘 수는 없다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회초 구자욱이 네일에 3구 삼진으로 물러나며 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.30/

결국 상황에 따라 최형우를 지명타자, 구자욱을 경기 후반 대타 카드로 활용하는 파격적인 라인업 변화 가능성도 배제할 수 없다.

늘 "수비는 힘들다"고 하면서도 정작 내보내면 최소한의 안정감을 팀에 선사하는 '츤데레' 최고참.

타석에서 MVP급 존재감을 뿜고 있는 베테랑은 수원에서 펼쳐질 KT 위즈와의 한국시리즈 1차전에 다시 글러브를 들고 외야로 나갈까.

고민할 시간은 단 하루. 박진만 감독이 선택이 중요해졌다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com