"오타니 건강했어도 MVP는 PCA", 학생들도 아는데 이런 가정까지 해야 하나?

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 만장일치 MVP에 선정될 지에 관심이 쏟아지고 있다. Imagn Images연합뉴스

오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]BBWAA(전미야구기자협회)는 정규시즌 종료 직후인 지난달 29일(이하 한국시각) 실시한 양 리그 올해의 신인, 올해의 감독, 사이영상, MVP 투표 결과를 오는 10~13일에 걸쳐 발표한다.

가장 주목을 끄는 부문은 역시 내셔널리그(NL) MVP다. LA 다저스 오타니 쇼헤이의 '아성'을 무너뜨렸다는 평가를 받는 시카고 컵스 중견수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 과연 만장일치 득표를 했을 것이냐에 뜨거운 관심이 모아지고 있다.

PCA의 공수주 활약을 열거하자면 우선 양 리그를 합쳐 홈런(45) 공동 1위, 득점 1위(119), 루타(357) 1위가 눈에 띈다. 특히 홈런은 8월 이후 52경기에서 21개를 몰아치며 시즌 막판 쟁쟁한 거포들을 따돌리고 필라델피아 필리스 카일 슈와버와 어깨를 나란히 하고 시즌을 마쳤다.

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PCA. AFP연합뉴스

PCA. AFP연합뉴스

두 번째로 주목할 부문은 WAR. 그는 162경기에 모두 출전해 bWAR 9.8, fWAR 10.6을 각각 올렸다. 양 리그를 합쳐 둘 다 압도적 1위다. fWAR의 경우 2004년 배리 본즈 이후 22년 만에 NL에서 10 이상을 기록했다.

세 번째는 역대 7번째로 달성한 40홈런-40도루. 그는 이미 지난해 31홈런-35도루로 30-30 클럽에 가입해 호타준족 이미지를 심었다. 올해는 수준을 한 단계 끌어올리며 호세 칸세코, 본즈, 알렉스 로드리게스, 알폰소 소리아노, 로날드 아쿠냐 주니어, 오타니의 뒤를 이어 40-40 클럽에 가입했다.

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그리고 마지막으로 반드시 언급해야 할 활약상은 바로 수비다. 스탯캐스트가 2016년 집계를 시작한 수비 득점 기여도(Fielding Run Value) 부문서 PCA는 '26'을 마크, 전체 야수들을 통틀어 1위에 올랐다. FRV는 수비를 통해 실점을 얼마나 막아냈는지를 계량화한 수치다. PCA가 올해 수비로 27점을 막았다는 얘기다.

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평균이상아웃(OAA) 역시 '26'으로 전체 1위다. 아웃카운트를 전체 야수들의 평균보다 26개나 더 잡아냈다는 뜻이다. 수비 만으로도 MVP가 돼야 하는 이유가 분명해진다.

중견수 PCA. UPI연합뉴스

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그렇다면 PCA는 '투타 겸업' 오타니가 건강한 몸으로 시즌을 마쳤다고 해도 여전히 MVP일까. 조금은 양상이 달라질 수 있겠지만, PCA처럼 공수주 모든 부문서 리그 최정상급 활약을 펼친 예를 찾기란 그리 쉽지 않다. 2010년 이후만 봐도 2018년 무키 베츠와 2019년 코디 벨린저, 둘 밖에 없다.

오타니는 투타 겸업을 최정상급으로 발휘한 2022년 아메리칸리그(AL) MVP를 뉴욕 양키스 애런 저지에 빼앗긴 적이 있다. BBWAA는 AL 한 시즌 최다인 62홈런을 때린 저지에 1위표를 28개나 줬다. 오타니는 2개 밖에 못받았다. 그해 오타니는 메이저리그 역사상 유일무이한 규정이닝-규정타석을 동시에 달성했음에도 저지의 홈런 기록을 넘지 못했다.

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오타니는 그해 시즌이 끝나고 일본으로 돌아가 필 네빈 에인절스 감독과의 통화해서 MVP가 되지 못한데 대해 진한 아쉬움을 나타냈다고 한다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

이번 정규시즌서 오타니가 건강한 몸으로 투타 모두 풀시즌을 소화했다면, '40홈런-150탈삼진-2점대 평균자책점' 정도는 가능했을 것이다. 그래도 PCA가 MVP라고 할 수 있을까.

시카고 지역 라틴계 고등학교가 발행하는 신문인 더 포럼(The Forum)은 1일 'MVPete: PCA의 엄청난 시즌'이라는 제목의 기사에서 어떤 학생의 인터뷰를 실었다.

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니코 메노라는 이름의 2학년생은 "올시즌 PCS의 출발은 실망스러웠지만, 그래도 한 시즌 정말 잘했고 팀의 핵심 역할을 해줬다. 설령 오타니가 건강했더라도, PCA가 MVP를 차지할 가능성은 여전히 충분했을 것"이라며 "그는 리그 최고의 선수 중 한 명이며, 어쩌면 최고일지도 모른다"고 말했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com